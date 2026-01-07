SUS incorpora tratamento infantil contra hepatite C

247 - O Sistema Único de Saúde (SUS) passa a oferecer uma nova opção terapêutica para o tratamento da hepatite C crônica em crianças. O medicamento é indicado para pacientes de três anos a menores de 12 anos e foi desenvolvido para facilitar a adesão ao tratamento ainda na infância, etapa considerada essencial para evitar complicações graves ao longo da vida. A incorporação foi anunciada pelo Ministério da Saúde. A decisão foi tomada em dezembro pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec) e publicada no Diário Oficial da União.

Medicamento foi aprovado pela Conitec

O fármaco aprovado é a combinação sofosbuvir 200 mg com velpatasvir 50 mg, agora disponibilizada em apresentação granulada. A nova formulação foi desenvolvida para crianças que apresentam dificuldade em engolir comprimidos, um fator que, até então, dificultava o início do tratamento e aumentava riscos evitáveis à saúde.

Tratamento busca evitar complicações na vida adulta

A hepatite C é uma doença silenciosa que atinge o fígado e pode permanecer assintomática por longos períodos. Quando não tratada de forma adequada, a infecção crônica pode provocar, na fase adulta, complicações como cirrose e câncer hepático. O SUS já oferece diagnóstico e tratamento da doença, que tem cura quando tratada corretamente.

Formulação em grânulos facilita uso em crianças

Com a nova apresentação, o tratamento tem duração de 12 semanas, com apenas uma dose diária. O medicamento possui menos efeitos colaterais e apresenta amplo espectro genotípico, sendo eficaz contra diferentes tipos do vírus da hepatite C.

A coordenadora-geral de Vigilância das Hepatites Virais do Ministério da Saúde, Tiemi Arakawa, destacou a importância da nova tecnologia para o cuidado infantil. “Nosso objetivo é curar a hepatite C ainda na infância para evitar doenças graves no futuro. Esse novo medicamento na apresentação granulada é fácil de tomar e muito seguro. Com ele, queremos garantir que todas as crianças tenham acesso ao melhor tratamento disponível no SUS”, afirmou.