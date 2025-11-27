Vacina brasileira de dose única contra dengue recebe aprovação da Anvisa

247 - A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou nesta quarta-feira (26) a primeira vacina de dose única contra a dengue no mundo. A decisão marca um marco inédito na saúde pública brasileira e internacional. As informações são da CNN Brasil.

Batizada de Butantan-DV, a vacina foi validada com base nos resultados dos estudos clínicos de fase 3 apresentados à Anvisa. A pesquisa demonstrou 74,7% de eficácia geral, 91,6% de eficácia contra casos graves e com sinais de alarme e 100% de proteção contra hospitalizações relacionadas à infecção. Os achados foram publicados em duas das mais prestigiadas revistas científicas do mundo: New England Journal of Medicine e The Lancet Infectious Diseases.

Além da expressiva eficácia, os estudos confirmaram que o imunizante é seguro tanto para pessoas que já tiveram dengue quanto para aquelas sem exposição prévia ao vírus. A vacina também demonstrou proteção contra os quatro sorotipos do patógeno — um dos maiores desafios para o desenvolvimento de vacinas contra a doença.

Dose única e logística mais simples

A Butantan-DV será aplicada em dose única, característica que pode transformar a estratégia de vacinação no país. Hoje, os imunizantes contra dengue disponíveis no mercado exigem duas ou três doses para completar o esquema vacinal, o que costuma impactar a adesão da população.

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destacou a relevância da conquista: "É a primeira vacina brasileira para a dengue, de uma dose apenas, melhor do que as que possuímos hoje", afirmou. Segundo ele, os estudos apontam uma proteção mais ampla em comparação às vacinas atualmente ofertadas. A fala reforça o otimismo do governo sobre a capacidade do novo imunizante de fortalecer o combate à doença, que segue em níveis historicamente elevados no país.

O Ministério da Saúde informou que convocará uma reunião com gestores estaduais e municipais para discutir como a vacina será incorporada ao Programa Nacional de Imunizações (PNI). Um comitê de especialistas também será mobilizado para definir os critérios de aplicação com base nos dados apresentados.

Quem poderá tomar a vacina

A aprovação da Butantan-DV pela Anvisa contempla, por ora, pessoas entre 12 e 59 anos. A definição da data de início da vacinação ainda dependerá das articulações do Ministério da Saúde e da disponibilidade das primeiras doses.

O Instituto Butantan já obteve autorização da Anvisa para iniciar estudos com idosos entre 60 e 79 anos, com o objetivo de incluir esse público nas recomendações futuras do imunizante, caso os novos dados confirmem a segurança e a eficácia observadas até aqui. Também estão previstos estudos adicionais para avaliar o uso em crianças de 2 a 11 anos, o que poderia ampliar de forma significativa o alcance da proteção coletiva.

Com a aprovação regulatória e a perspectiva de expansão para outras faixas etárias, o Brasil dá um passo decisivo para conter o avanço da dengue — especialmente em um contexto de surtos recorrentes, mudanças climáticas e circulação simultânea de múltiplos sorotipos do vírus.