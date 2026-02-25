BRICS Pay estreia nas lojas digitais com foco em QR code

247 - O BRICS Pay, nova plataforma de pagamentos voltada aos países do bloco BRICS+, já pode ser baixado na App Store, da Apple, e na Google Play, para dispositivos Android. A informação consta na descrição oficial do aplicativo nas lojas digitais, que detalha as funcionalidades oferecidas aos usuários. Os relatos foram publicados nesta quarta-feira (25) pela agência RT.

De acordo com a apresentação disponível nas plataformas de download, o sistema viabiliza pagamentos instantâneos por meio de QR code em estabelecimentos como lojas, restaurantes, hotéis e prestadores de serviços situados nos países integrantes do grupo. As transações utilizam cartões bancários e contas já existentes, com liquidação realizada em moedas nacionais. Nesta fase inicial, o serviço está disponível apenas na Rússia, com previsão de ampliação para outros mercados do BRICS+.

A proposta do BRICS Pay é simplificar pagamentos de varejo, especialmente em viagens e compras cotidianas dentro do bloco. O aplicativo permite que o usuário recarregue sua carteira digital de forma imediata, utilizando cartões Visa ou Mastercard — quando aceitos — além de cartões nacionais. Após a recarga, os pagamentos podem ser efetuados por meio de um único QR code, dispensando o uso de dinheiro em espécie, casas de câmbio ou a abertura de conta bancária local.

Estruturada sobre quatro eixos principais — arquitetura descentralizada, interoperabilidade entre sistemas nacionais, suporte multimoeda e liberdade de escolha para usuários e empresas —, a plataforma pretende conectar diferentes infraestruturas de pagamento já consolidadas. Entre elas estão o SBP, da Rússia, o UPI, da Índia, o Pix, do Brasil, e o WeChat Pay, da China, garantindo compatibilidade operacional entre sistemas distintos.

O projeto também informa que não tem como finalidade substituir o sistema SWIFT nem competir diretamente com redes globais como Visa ou Mastercard. Em vez disso, propõe funcionar de forma complementar, oferecendo um sistema paralelo de mensagens financeiras transfronteiriças, denominado DCMS (Decentralized Cross-border Messaging System). Esse mecanismo atuaria em conjunto com as infraestruturas já existentes, ampliando as alternativas de liquidação internacional.

Com foco inicial em operações C2B (consumer to business), o BRICS Pay busca consolidar uma solução integrada para transações dentro do bloco, combinando pagamentos digitais, uso de moedas locais e interoperabilidade entre plataformas nacionais. A iniciativa representa mais um passo na agenda de cooperação financeira entre os países do BRICS+, com ênfase na redução de barreiras operacionais para consumidores e empresas.