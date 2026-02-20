Lula defende ampliação do comércio Brasil-Índia com moedas locais

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que Brasil e Índia devem aprofundar suas relações comerciais e defendeu que as transações entre os dois países passem a ser feitas com moedas locais, reduzindo a dependência do dólar. Segundo Lula, a medida não seria imediata, mas deve entrar no horizonte estratégico das negociações bilaterais.

A declaração foi dada em entrevista à revista India Today, nesta sexta-feira (20), durante visita oficial à Índia. Na conversa, o presidente também destacou a importância do BRICS como bloco representativo do Sul Global e ressaltou a necessidade de regulação internacional da inteligência artificial.

Lula elogiou o primeiro-ministro indiano Narendra Modi por convocar um evento internacional para debater inteligência artificial, classificando a iniciativa como um passo positivo no campo político e institucional. Para o presidente, o debate público é essencial para a construção de consensos e políticas que beneficiem a maioria da população.

O presidente alertou que a inteligência artificial pode representar um avanço para a humanidade, mas afirmou que ela precisa estar a serviço da sociedade e não pode substituir o trabalho humano. Lula também defendeu que a tecnologia não fique concentrada nas mãos de poucos e argumentou que sua regulamentação deve ocorrer por meio de organismos multilaterais, como a ONU, com atenção especial à proteção de crianças e mulheres.

Na entrevista, Lula disse temer que, sem regras, a humanidade perca o controle sobre os impactos da inteligência artificial. Ele afirmou que a falta de regulação pode beneficiar apenas um pequeno grupo, mas trazer consequências negativas para o conjunto da população mundial.

O presidente também destacou o papel do BRICS, que classificou como uma das iniciativas mais importantes das últimas décadas. Segundo Lula, o bloco simboliza o fortalecimento do Sul Global e reúne países com grande peso demográfico, como Índia e China. Ele ressaltou que mais da metade da população mundial está representada entre os membros do grupo.

Ao tratar das relações bilaterais, Lula afirmou que deseja reforçar a parceria estratégica entre Brasil e Índia e lembrou que firmou o primeiro tratado entre os dois países durante seu primeiro mandato. Ele disse que, nesta nova visita, pretende aprofundar os laços comerciais e institucionais, levando ao país uma comitiva de mais de 300 empresários brasileiros para participar de um fórum empresarial.

Lula afirmou que o Brasil busca ampliar o intercâmbio econômico e tecnológico com a Índia, com interesse em áreas como o setor espacial, defesa e indústria farmacêutica. Segundo ele, o objetivo da missão é tanto aprender com a experiência indiana quanto compartilhar conhecimentos e estabelecer novas parcerias.

Ao comentar os desafios do comércio bilateral, o presidente declarou que o Brasil e a Índia precisam repensar a dependência do dólar nas transações internacionais. Para Lula, a adoção das moedas nacionais nas trocas comerciais seria uma alternativa possível, ainda que gradual, e parte de uma estratégia mais ampla de fortalecimento da autonomia econômica entre países emergentes.