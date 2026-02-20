BNDES aprovou R$ 4,7 bilhões para projetos de inteligência artificial no governo Lula

247 - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou R$ 4,7 bilhões em operações de crédito e equity voltadas à inteligência artificial desde o início do atual governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O montante inclui investimentos direcionados tanto a projetos estruturantes quanto a iniciativas que incorporam a tecnologia parcialmente. As informações são da Folha de São Paulo.

R$ 3 bilhões do total aprovado foram destinados a projetos considerados intensivos em inteligência artificial, enquanto o restante foi aplicado em iniciativas que utilizam IA como parte de suas soluções.

Do volume classificado como intensivo em IA, o BNDES destinou R$ 1 bilhão para integradores e desenvolvedores, R$ 552 milhões para hardware e R$ 474 milhões para infraestrutura, indicando uma estratégia voltada não apenas ao software, mas também à base tecnológica necessária para sustentar o avanço do setor.

Além do crédito, o banco também participou de operações de equity, atuando por meio de sua subsidiária BNDESPAR, responsável por investimentos em participações societárias.

A ampliação dos investimentos ocorre em um momento em que o governo federal tem buscado consolidar a inteligência artificial como uma prioridade estratégica. O presidente Lula, por exemplo, viajou recentemente à Índia para participar de uma cúpula internacional sobre IA, reforçando o discurso de que o tema deve ocupar posição central na agenda econômica e tecnológica do país.

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, defendeu que a inteligência artificial é uma ferramenta decisiva para a competitividade nacional. “Além de ser um vetor de inovação, esta é uma tecnologia que vai nos garantir ganhos de produtividade para diferentes setores econômicos e fortalecimento da nossa soberania tecnológica, permitindo que esse desenvolvimento esteja a serviço de todos, sob uma governança global”, afirmou.

Mercadante também ressaltou o papel do banco no processo de transformação tecnológica em curso. Segundo ele, o BNDES “tem atuado para que o Brasil tenha posição de destaque nessa transformação, que envolve infraestrutura, qualificação profissional, desenvolvimento de soluções para negócios e para melhoria de serviços públicos”.