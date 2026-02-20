ApexBrasil inaugura escritório na Índia; “passo importante”, diz Lula

247 - A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos inaugurou, nesta sexta-feira (20), seu primeiro escritório na Índia, localizado em Nova Délhi, em iniciativa que marca um novo momento nas relações econômicas entre os dois países.

A abertura da unidade contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, durante visita oficial ao país asiático, e integra a estratégia do governo federal de ampliar a inserção internacional do Brasil.

Durante a cerimônia, Lula destacou o significado político e comercial da iniciativa e afirmou:

"Com a inauguração deste escritório da Apex em Nova Délhi e o Fórum Empresarial Brasil-Índia, que realizaremos amanhã com a presença de empresários brasileiros e indianos, damos um passo importante para o aprofundamento das relações de cooperação e comércio com a Índia. Inauguramos hoje, em Nova Délhi, o primeiro escritório da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex) na capital indiana. Esta agência atua para promover os produtos e serviços brasileiros no exterior e atrair investimentos estrangeiros para setores".

A nova representação da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) passa a funcionar como base permanente para apoiar empresas brasileiras interessadas no mercado indiano, além de facilitar a chegada de investimentos estrangeiros ao Brasil.

Expansão comercial e foco estratégico

A criação do escritório faz parte do plano de internacionalização da ApexBrasil, voltado à expansão da presença brasileira em mercados considerados estratégicos para o crescimento das exportações nacionais.Entre os setores prioritários estão agronegócio, alimentos, tecnologia, mineração e indústria de defesa — áreas em que o Brasil busca ampliar competitividade e parcerias comerciais.

O comércio bilateral entre Brasil e Índia já supera US$ 15 bilhões anuais, cenário que reforça o potencial de crescimento das relações econômicas entre os dois países. A expectativa do governo é aumentar a diversificação das exportações brasileiras e reduzir a dependência de mercados tradicionais.

Fórum empresarial fortalece aproximação

A inauguração do escritório coincide com a realização do Fórum Empresarial Brasil-Índia, previsto para ocorrer entre os dias 20 e 21 de fevereiro, reunindo empresários, investidores e representantes governamentais das duas nações.

O evento pretende estimular novos negócios, ampliar investimentos bilaterais e aprofundar a cooperação em inovação tecnológica, segurança alimentar e desenvolvimento industrial.

A agenda integra a visita oficial de Lula à Ásia, que busca fortalecer alianças econômicas e diplomáticas com países em crescimento acelerado e ampliar o protagonismo brasileiro no comércio internacional.

Nova fase das relações Brasil–Índia

Com a instalação da unidade em Nova Délhi, o Brasil passa a contar com presença institucional permanente em um dos mercados mais dinâmicos do mundo.

A iniciativa sinaliza uma política externa voltada à diversificação de parceiros comerciais e ao fortalecimento das relações Sul-Sul.A expectativa é que o escritório facilite negociações, aproxime empresas e amplie oportunidades para produtos e serviços brasileiros em território indiano, consolidando uma nova etapa de cooperação econômica entre os dois países.