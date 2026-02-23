Lula terá reunião do BRICS nos Emirados Árabes

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) incluiu na agenda uma reunião de última hora com integrantes do Brics durante parada programada nos Emirados Árabes Unidos. O compromisso deve ocorrer nesta segunda-feira (23), em Abu Dhabi, capital do país, onde a aeronave presidencial fará escala para abastecimento.

O encontro está sendo organizado pelas equipes diplomáticas e deverá ter duração aproximada de uma hora, ainda com detalhes em definição.

Segundo interlocutores do Palácio do Planalto, a reunião não terá caráter formal de visita de Estado nem previsão de assinatura de acordos. A inclusão do compromisso foi tratada como um ajuste pontual na agenda presidencial, aproveitando a escala técnica já prevista no itinerário.

O Brics reúne algumas das principais economias emergentes do mundo. Os Emirados Árabes Unidos passaram a integrar o bloco como membro pleno em 2024, após a ampliação aprovada na cúpula realizada em Joanesburgo, em 2023.

O governo brasileiro considera os Emirados um parceiro estratégico no Oriente Médio, com diálogo voltado principalmente a investimentos, energia e comércio. O país também participou da Conferência do Clima da ONU (COP 30), realizada em novembro do ano passado, em Belém (PA).