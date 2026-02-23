Coreia do Sul quer retomar acordo comercial com o Mercosul após reunião com Lula

247 - O presidente da Coreia do Sul, Lee Jae-myung, afirmou nesta segunda-feira (23) que pretende reabrir as negociações para um acordo comercial entre seu país e o Mercosul, após encontro bilateral com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em Seul.

Lee destacou a urgência de avançar nas tratativas com o bloco sul-americano e afirmou que houve convergência com o governo brasileiro sobre a importância do tema. “Eu reiterei a necessidade de retomarmos as negociações imediatamente para um acordo de comércio entre a Coreia e o Mercosul, e o presidente Lula expressou concordância com a conclusão de que um acordo como esse cumpre uma tarefa urgente e importante”, declarou o líder sul-coreano.

Lula confirmou que o acordo esteve no centro das conversas e ressaltou que as negociações foram interrompidas em 2021. Segundo o presidente brasileiro, os dois governos discutiram alternativas para reativar o diálogo comercial e ampliar a cooperação econômica entre Brasil e Coreia do Sul.

A visita de Estado de Lula a Seul ocorre após compromissos em Nova Déli, na Índia, onde o presidente participou de uma cúpula sobre inteligência artificial e firmou acordos bilaterais. Na capital sul-coreana, o foco da agenda foi a intensificação das relações comerciais e institucionais entre os dois países.

Durante o encontro, os chefes de Estado anunciaram ainda um plano de ação bilateral destinado a orientar a cooperação em diferentes áreas, incluindo economia, colaboração técnica e intercâmbio de pessoas. Lee afirmou: “O presidente Lula e eu concordamos em elevar nossas relações bilaterais para uma parceria estratégica”.

No campo comercial, Lula informou que apresentou ao governo sul-coreano a conclusão dos procedimentos sanitários necessários para a exportação de carne bovina brasileira, tema considerado prioritário pelo Palácio do Planalto na viagem à Ásia.

Os dois países também formalizaram acordos e parcerias envolvendo comércio, agricultura, pecuária, empreendedorismo, ciência, tecnologia e segurança. A agenda incluiu ainda discussões sobre intercâmbio cultural, diante da crescente influência da cultura sul-coreana no Brasil, com previsão de cooperação em setores como o audiovisual.

A retomada das negociações entre Coreia do Sul e Mercosul, defendida por Seul e apoiada por Brasília, sinaliza uma nova etapa nas relações econômicas entre as duas regiões, com potencial de ampliar investimentos e fluxos comerciais nos próximos anos