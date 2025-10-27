Chanceler da China defende papel fundamental do Sul Global rumo à nova governança mundial

247 - A China reafirmou seu papel de liderança na construção de uma nova ordem internacional mais justa e inclusiva, impulsionando o protagonismo do Sul Global e defendendo um modelo de governança mundial baseado na cooperação e no desenvolvimento conjunto. As declarações foram feitas pelo ministro das Relações Exteriores chinês, Wang Yi, durante o Fórum Lanting sobre Governança Global para uma Comunidade com um Futuro Compartilhado, realizado em Pequim.

De acordo com a Prensa Latina, o chanceler sublinhou que a ascensão coletiva dos países em desenvolvimento representa “uma transformação histórica” e que o mundo precisa reconhecer a contribuição dessas nações para a estabilidade e o progresso globais. “Os países em desenvolvimento têm o direito e a capacidade de participar da reforma da governança global como protagonistas, não como observadores”, afirmou Wang, ao defender um sistema internacional mais equilibrado e democrático.

O ministro destacou que a reforma da governança mundial deve refletir as mudanças da economia global e responder às demandas do Sul por equidade, justiça e desenvolvimento sustentável. Entre as medidas propostas, ele defendeu maior representatividade da África e de outras regiões em desenvolvimento no Conselho de Segurança da ONU, além de ajustes nas cotas do Fundo Monetário Internacional e nas políticas do Banco Mundial, de modo a corrigir o déficit de participação dos países emergentes.Wang Yi também ressaltou o papel construtivo de instituições criadas com o impulso da China, como o Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura e o Novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS, que segundo ele “complementam positivamente o sistema financeiro global, promovendo inclusão e cooperação solidária”.

Em seu discurso, o chanceler reforçou que o fortalecimento do Sul Global deve caminhar junto à cooperação prática em comércio, inovação tecnológica, transição verde e conectividade digital, pilares centrais da política externa chinesa voltada para a paz e o desenvolvimento mútuo. Ele recordou que Pequim oferece tarifas zero para 100% dos produtos oriundos de países menos desenvolvidos, especialmente africanos, e compartilha com eles as oportunidades de crescimento derivadas de sua abertura econômica.Wang destacou ainda que a “Iniciativa de Governança Global”, apresentada pelo presidente Xi Jinping, propõe um sistema internacional guiado pela igualdade soberana, solidariedade, multilateralismo e respeito ao direito internacional, consolidando um caminho alternativo à confrontação e ao hegemonismo. “A China trabalhará lado a lado com os países do Sul Global para promover uma reforma gradual e sustentada do sistema internacional, de modo que ele reflita melhor a realidade multipolar do mundo”, afirmou.

Desde sua criação em 2010, o Fórum Lanting tem se consolidado como uma plataforma estratégica para o diálogo internacional sobre política externa e desenvolvimento global. Este ano, o evento reuniu líderes, diplomatas e especialistas que discutiram propostas concretas para fortalecer a cooperação Sul-Sul e construir uma nova governança global — uma visão que reflete a diplomacia chinesa de paz, inclusão e prosperidade compartilhada.