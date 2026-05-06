IBGE lança mapa com Brasil no centro e destaca protagonismo do Sul Global

247 – O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) lançou, nesta semana, um novo mapa-múndi que coloca o Brasil e o Sul Global no centro da leitura geopolítica, ambiental e civilizatória do planeta.

A informação foi divulgada pela RT Brasil. O lançamento ocorreu junto com as publicações Brasil em Números — 2025 e IBGE pelo Mundo, em evento que também marcou as comemorações pelos 90 anos do instituto.

Segundo o presidente do IBGE, Márcio Pochmann, "o novo mapa-múndi desafia séculos de visão eurocêntrica e reposiciona o Sul Global no centro do debate sobre biodiversidade, poder e futuro do planeta".

Cartografia como afirmação política

Um dos principais destaques do evento foi o mapa Riqueza de Espécies 2025, que apresenta a biodiversidade global a partir de um indicador sobre o potencial de ocorrência de espécies em áreas de 100 km².

Pochmann afirmou que a iniciativa tem sentido que vai além da geografia. "O IBGE transforma a cartografia em afirmação política e civilizatória, pois coloca o Brasil no centro, inverte o eixo Norte–Sul e revela os continentes em proporções reais", declarou.

Sul Global ganha centralidade

O novo mapa utiliza a projeção Equal Earth, criada em 2018 por Bojan Šavrič, Tom Patterson e Bernhard Jenny. Diferentemente da projeção de Mercator, que amplia áreas próximas aos polos, a Equal Earth preserva a equivalência real dos continentes.

Além da correção geométrica, o IBGE adotou a inversão do eixo Norte–Sul, gesto simbólico que questiona hierarquias geopolíticas naturalizadas ao longo de séculos.

IBGE reforça papel internacional

A cerimônia contou com a presença do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, além de autoridades de mais de 20 países e representantes de organismos internacionais.

Vieira destacou o papel histórico do instituto, classificando o IBGE como uma "instituição cuja história se confunde com a própria construção do Brasil moderno e com o esforço contínuo de compreender a nossa realidade em toda a sua complexidade".

O evento também reforçou a dimensão internacional do IBGE e a importância da cooperação Sul-Sul, em um momento em que o Brasil busca ampliar seu protagonismo nos debates sobre biodiversidade, desenvolvimento, soberania e futuro do planeta.