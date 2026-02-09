Índia anuncia pacote econômico de US$ 175 milhões para Seychelles

247 - O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, anunciou nesta segunda-feira (9) um pacote econômico especial de US$ 175 milhões destinado a Seychelles, com o objetivo de financiar projetos em áreas como habitação social, mobilidade elétrica, formação profissional, saúde, defesa e segurança marítima. O anúncio foi feito em Nova Delhi durante uma coletiva de imprensa conjunta com o presidente seychellense Patrick Herminie, informa a agência ANI.

Segundo Modi, a cooperação para o desenvolvimento é um dos pilares mais sólidos da relação entre os dois países e tem sido orientada pelas prioridades definidas por Seychelles. “A parceria para o desenvolvimento tem sido uma base forte das relações Índia-Seychelles. Todos os nossos esforços foram baseados nas prioridades e necessidades de Seychelles. Seguindo nessa direção, hoje vamos anunciar um Pacote Econômico Especial de 175 milhões de dólares. Esse pacote apoiará projetos concretos em áreas como habitação social, mobilidade elétrica, formação profissional, saúde, defesa e segurança marítima”, declarou o premiê.

Modi também afirmou que a iniciativa deverá gerar novas oportunidades de emprego e ampliar programas de qualificação, com foco especial na juventude do arquipélago africano. De acordo com ele, o pacote busca fortalecer a capacidade local de desenvolvimento e aumentar a oferta de treinamento profissional.

A visita do presidente Patrick Herminie ocorre em um momento simbólico, já que Índia e Seychelles celebram 50 anos de relações diplomáticas. Modi afirmou que o marco reforça o compromisso de ampliar a cooperação entre os dois governos. “Estou confiante de que esses marcos vão nos inspirar a continuar alcançando novos patamares”, disse.

Durante o encontro, o primeiro-ministro indiano destacou que o vínculo entre as duas nações vai além das relações diplomáticas formais e está fortemente ligado à integração regional no Oceano Índico. “Índia e Seychelles não estão conectadas apenas pela diplomacia; estamos conectadas pelo Oceano Índico. O comércio entre os dois países cresceu, as culturas se misturaram e nossa relação se tornou mais forte. Índia e Seychelles estão conectadas não apenas pela geografia, mas pela história, pela confiança e por uma visão compartilhada para o futuro”, afirmou.

Modi ressaltou ainda o papel da comunidade indiana residente em Seychelles como elemento fundamental dessa aproximação. Segundo ele, os indianos que vivem no país contribuíram para o desenvolvimento social e econômico local e ajudaram a fortalecer laços históricos entre as duas sociedades. “A maior força das relações Índia-Seychelles são nossos laços entre os povos. A comunidade indiana estabelecida em Seychelles fez uma contribuição notável para a vida social e econômica do país. Ao mesmo tempo, também fortaleceu nossa amizade de geração em geração”, declarou.

O premiê também afirmou que Seychelles é parte estratégica da visão indiana conhecida como MAHASAGAR, voltada para a cooperação marítima no Oceano Índico. “Como parceiro confiável e vizinho marítimo, Seychelles é parte integrante da visão MAHASAGAR da Índia. Nossa cooperação se estende por terra, água e mar”, afirmou.

Antes da coletiva de imprensa, Modi e Herminie participaram de uma reunião bilateral no Hyderabad House, local tradicional de encontros oficiais em Nova Delhi. Ainda como parte da agenda institucional, o presidente de Seychelles prestou homenagem a Mahatma Gandhi no memorial de Rajghat.

Em publicação na rede social X, o Ministério das Relações Exteriores da Índia destacou o simbolismo do gesto e afirmou que os princípios de Gandhi continuam influenciando a parceria entre os dois países. “Honrando o legado duradouro de Bapu e seus ideais universais. O presidente Dr. Patrick Herminie, de Seychelles, prestou respeito a Mahatma Gandhi em Rajghat. Os princípios duradouros de Gandhiji continuam a guiar e inspirar a parceria Índia-Seychelles”, informou o ministério.

Patrick Herminie chegou a Nova Delhi no domingo (8), após cumprir compromissos oficiais em Chennai e Mumbai. Esta é sua primeira visita à Índia desde que assumiu o cargo, em outubro de 2025, e ocorre em meio às comemorações pelo cinquentenário das relações diplomáticas entre os dois países, que agora buscam ampliar sua cooperação econômica e estratégica no Oceano Índico.