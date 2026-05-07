Índia e União Europeia ampliam diálogo para fortalecer parceria estratégica

247 - Índia e União Europeia avançaram nas discussões para aprofundar a parceria estratégica entre os dois blocos, em meio a uma agenda que envolve cooperação diplomática, energia limpa e fortalecimento das cadeias globais de minerais críticos. As informações foram divulgadas pela agência ANI.

Segundo o porta-voz da chancelaria indiana, Randhir Jaiswal, o secretário para Assuntos do Ocidente do Ministério das Relações Exteriores, Sibi George, reuniu-se na quarta-feira (6) com a enviada especial da União Europeia para o Indo-Pacífico, Maria Castillo Fernandez, para revisar o relacionamento bilateral e discutir novas formas de ampliar a cooperação entre Índia e UE.

Em publicação na rede X, Jaiswal afirmou: “O secretário Sibi George recebeu a enviada especial da União Europeia para o Indo-Pacífico, Maria Castillo Fernandez, e realizou discussões sobre o aprofundamento da parceria estratégica entre Índia e União Europeia.”

Além do diálogo diplomático, Índia e União Europeia também anunciaram uma nova iniciativa conjunta de 15,2 milhões de euros — cerca de R$ 169 milhões — voltada ao desenvolvimento de tecnologias avançadas para reciclagem de baterias de veículos elétricos. A medida busca fortalecer as cadeias de suprimento de minerais críticos e acelerar a transição para uma economia circular.

O projeto foi lançado no âmbito do Grupo de Trabalho 2 do Conselho de Comércio e Tecnologia Índia-UE (TTC), focado em tecnologias de energia verde e limpa. De acordo com o Escritório do Principal Assessor Científico do governo indiano, a “terceira chamada coordenada de propostas focada na reciclagem de baterias de veículos elétricos” foi anunciada em 5 de maio, com prazo para submissão de projetos até 15 de setembro de 2026.

A aproximação entre Índia e parceiros internacionais também vem sendo reforçada em outras frentes diplomáticas nas últimas semanas. Em 25 de abril, Sibi George reuniu-se com Annalena Baerbock, presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas, para discutir temas como paz, segurança internacional, desenvolvimento, reforma do sistema multilateral e combate ao terrorismo.

Segundo Randhir Jaiswal, o encontro foi “produtivo” e abordou “diversas questões, incluindo paz e segurança, desenvolvimento, multilateralismo reformado e o combate global ao terrorismo”.

Dias antes, em 24 de abril, George também manteve conversas com Alexandre Zouev, subsecretário-geral interino da ONU para Contraterrorismo. Conforme o porta-voz da diplomacia indiana, o representante indiano destacou a cooperação entre a Índia e o Escritório das Nações Unidas de Contraterrorismo no enfrentamento às ameaças terroristas.

Jaiswal afirmou: “O secretário Sibi George reuniu-se com Alexandre Zouev, subsecretário-geral interino para Contraterrorismo, e discutiu a forte cooperação da Índia com o Escritório das Nações Unidas de Contraterrorismo no combate à ameaça do terrorismo.”

No cenário multilateral, a Índia voltou a defender reformas estruturais na Organização das Nações Unidas e maior representatividade para os países do Sul Global. Em encontro com o secretário-geral da ONU, António Guterres, Sibi George reafirmou o compromisso indiano com o multilateralismo e com a reformulação das instituições internacionais.

Segundo Jaiswal, “o secretário destacou o forte compromisso da Índia com o multilateralismo”.

O porta-voz acrescentou que Índia e ONU trocaram opiniões sobre reformas na organização e sobre a necessidade de “dar maior voz ao Sul Global”, pauta que, segundo ele, a Índia “tem defendido consistentemente”, inclusive por meio do Fundo de Parceria para o Desenvolvimento Índia-ONU.

Em 20 de abril, durante reunião das Negociações Intergovernamentais da ONU, a Índia também pressionou pela reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas, defendendo mudanças em uma pauta considerada prioritária pela diplomacia indiana há décadas.