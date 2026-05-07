Presidente do Vietnã recebe cerimônia oficial na Índia durante primeira visita de Estado ao país

247 - O presidente do Vietnã, To Lam, foi recebido com honras oficiais nesta terça-feira (6) no Palácio Rashtrapati Bhavan, em Nova Délhi, durante sua primeira visita de Estado à Índia desde que assumiu o comando do país asiático. As informações foram divulgadas inicialmente pela agência de notícias ANI.

A cerimônia de recepção contou com guarda de honra, execução dos hinos nacionais e a presença das principais autoridades indianas. O presidente vietnamita foi recebido pela presidente da Índia, Droupadi Murmu, e pelo primeiro-ministro Narendra Modi, em um gesto interpretado como demonstração da crescente importância estratégica das relações entre os dois países.

A visita ocorre em um momento de fortalecimento da cooperação entre Índia e Vietnã em áreas como defesa, comércio, tecnologia, infraestrutura e segurança marítima. Nos bastidores diplomáticos, autoridades dos dois países avaliam que a aproximação pode ganhar novo impulso diante das transformações geopolíticas na região do Indo-Pacífico.

Durante a cerimônia oficial, To Lam cumprimentou representantes do governo indiano e participou de eventos protocolares no complexo presidencial. A agenda do líder vietnamita inclui reuniões bilaterais com Narendra Modi, empresários e integrantes do parlamento indiano.

Segundo fontes diplomáticas, um dos principais objetivos da visita é ampliar os investimentos mútuos e acelerar acordos comerciais e tecnológicos. Índia e Vietnã também pretendem aprofundar a cooperação militar, especialmente em iniciativas ligadas à segurança marítima e à defesa regional.

Nos últimos anos, os dois países vêm fortalecendo sua parceria estratégica abrangente, criada oficialmente em 2016. Desde então, Índia e Vietnã passaram a intensificar exercícios militares conjuntos, cooperação energética e iniciativas voltadas ao desenvolvimento digital.

Analistas internacionais avaliam que a aproximação entre Nova Délhi e Hanói também reflete preocupações comuns relacionadas à estabilidade regional e à expansão da influência chinesa no Mar do Sul da China e no Indo-Pacífico.

Além dos encontros políticos, a visita de To Lam deve resultar na assinatura de novos memorandos de entendimento em áreas como inovação, educação, energia renovável e conectividade econômica.

O governo indiano classificou a presença do presidente vietnamita como um marco diplomático importante para o fortalecimento da parceria bilateral. Já autoridades vietnamitas destacaram que a Índia ocupa posição estratégica na política externa do Vietnã e representa um parceiro fundamental para o desenvolvimento econômico e tecnológico do país.

A visita oficial também reforça o movimento de aproximação entre países asiáticos em meio às disputas globais por influência econômica, tecnológica e militar. Índia e Vietnã vêm ampliando seu diálogo político internacional e defendendo maior cooperação entre nações emergentes da região.

Ao longo dos próximos dias, To Lam deverá participar de encontros institucionais e eventos econômicos antes de encerrar sua agenda oficial em território indiano.