To Lam é reeleito e permanece no comando do Vietnã até 2030

247 - O Vietnã iniciou um novo ciclo político nesta sexta-feira (23), com a recondução de To Lam ao cargo de secretário-geral do Partido Comunista, posição mais importante do país. A decisão foi tomada ao final do 14º Congresso Nacional da legenda, em Hanói, consolidando a liderança de Lam por mais cinco anos, até 2030, em um momento marcado por ambiciosas metas econômicas e amplas reformas administrativas.

A reeleição ocorreu por unanimidade entre os 180 integrantes do Comitê Central recém-formado, reforçando a força política de Lam dentro sistema político vietnamita., informa a Reuters.

Em sua fala aos delegados, To Lam afirmou que a prioridade de seu novo mandato será preservar a unidade interna do partido diante de “enormes tarefas” que se apresentam nos próximos anos. O dirigente também destacou a necessidade de acelerar o crescimento econômico de um país fortemente dependente das exportações, em meio a um cenário global cada vez mais competitivo.

Desde que assumiu o comando do partido, em meados de 2024, Lam promoveu o que é descrito como o mais amplo processo de reformas administrativas das últimas décadas.

O líder vietnamita atuou para consolidar alianças dentro do partido, incluindo o apoio das Forças Armadas, segundo autoridades familiarizadas com o processo político. Diante de preocupações sobre um possível enfraquecimento das empresas estatais em favor de conglomerados privados, Lam emitiu, antes do congresso, uma diretriz reafirmando o “papel de liderança” do setor estatal na economia. Entre essas empresas está a Viettel, gigante de telecomunicações e defesa controlada pelos militares.

Para o pesquisador sênior Le Hong Hiep, do Instituto ISEAS Yusof Ishak, a ascensão de To Lam reflete uma estratégia cuidadosamente planejada. “Normalmente, ele se prepara meticulosamente para seus movimentos”, afirmou o analista, ao observar que Lam soube manobrar com habilidade no sistema político vietnamita até alcançar o posto máximo do partido em 2024.

A confirmação de Lam no comando do Partido Comunista é vista como um sinal de estabilidade para investidores estrangeiros, que frequentemente apontam a previsibilidade política como um dos principais atrativos do Vietnã. Aos 68 anos, o dirigente também busca acumular o cargo de presidente do Estado, decisão que deve ser anunciada posteriormente.

Durante o congresso, To Lam apresentou metas econômicas ambiciosas. Em discurso realizado em um grande salão decorado em vermelho, sob a estátua de Ho Chi Minh, fundador do partido, ele prometeu crescimento anual acima de 10% ao longo da década. O objetivo contrasta com as projeções do Banco Mundial, que estimam uma expansão média de 6,5% neste ano e no próximo.

Para atingir essa meta, Lam defende a transformação do modelo de desenvolvimento do país, historicamente baseado em mão de obra barata e exportações. A proposta é elevar o Vietnã à condição de economia de renda média-alta até 2030, com maior investimento em inovação, produtividade e eficiência.