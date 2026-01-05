Vietnã projeta crescimento de 8,02% do PIB e consolida retomada econômica

247 - O Vietnã projeta um crescimento de 8,02% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2025, desempenho que coloca a economia do país entre as mais dinâmicas da região asiática no período recente. A taxa é superada apenas pelo resultado alcançado em 2022, quando o crescimento chegou a 8,5%, consolidando uma trajetória de recuperação consistente após os impactos globais dos últimos anos.

As informações foram divulgadas pela agência Prensa Latina, com base em declarações feitas em coletiva de imprensa pela diretora do Escritório Nacional de Estatísticas (ONE), Nguyen Thi Huong, órgão vinculado ao Ministério das Finanças do Vietnã. Segundo a dirigente, o PIB a preços correntes deve atingir 514 bilhões de dólares em 2025, um aumento de 38 bilhões de dólares em relação a 2024.

De acordo com Nguyen Thi Huong, o PIB per capita também apresentará avanço significativo, alcançando 5.026 dólares, valor 326 dólares superior ao registrado no ano anterior. A dirigente destacou ainda o desempenho do último trimestre do ano, que deve registrar crescimento de 8,46%, o mais elevado para o período entre outubro e dezembro desde 2011. Esse resultado confirma uma tendência de aceleração trimestral contínua da economia vietnamita.

No detalhamento setorial, a diretora informou que a agricultura, a silvicultura e a pesca cresceram 3,70%, respondendo por 5,13% do aumento total do valor agregado da economia. Já os setores de indústria e construção tiveram expansão de 9,73%, com contribuição de 45,80% para o crescimento global. O segmento de serviços avançou 8,82% e respondeu por 49,07% do valor agregado total.

“A pesar dos efeitos adversos das tempestades e inundações, e graças à implementação oportuna de medidas de resposta e recuperação, a produção agrícola, florestal e pesqueira se manteve estável”, afirmou Nguyen Thi Huong, ao comentar os desafios climáticos enfrentados pelo país ao longo do ano.

A dirigente ressaltou ainda que a indústria alcançou sua maior taxa de crescimento desde 2019. Segundo ela, o valor agregado do setor industrial deve registrar alta interanual de 8,80%, contribuindo com 35,15% para a taxa geral de crescimento do valor agregado da economia.

Outro ponto de destaque foi o desempenho das atividades comerciais e turísticas. O Vietnã recebeu cerca de 21,5 milhões de visitantes estrangeiros em 2025, o maior número já registrado, impulsionando setores estratégicos de serviços. Nguyen Thi Huong observou que áreas orientadas ao mercado tiveram papel relevante no crescimento econômico, incluindo o comércio atacadista e varejista, transporte e armazenamento, além das atividades financeiras, bancárias e de seguros.

Os dados reforçam a avaliação de que a economia vietnamita mantém uma trajetória de expansão sólida, apoiada na diversificação produtiva, na recuperação do turismo e na força dos setores industrial e de serviços.