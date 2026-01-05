Preço do petróleo recua após ataque dos EUA na Venezuela

247 - Os preços internacionais do petróleo iniciaram a semana em queda, influenciados pela agressão militar dos Estados Unidos na Venezuela e pelo anúncio de Washington de que pretende avançar sobre a exploração dos recursos petrolíferos do país sul-americano. O movimento reduziu as preocupações do mercado com possíveis restrições prolongadas à oferta global de petróleo. As informações são da AFP.

Por volta das 9h05, no horário local de Londres, o barril do Brent do Mar do Norte para entrega em março registrava recuo de 1,12%, sendo negociado a US$ 60,07. Já o West Texas Intermediate (WTI), referência nos Estados Unidos, com vencimento em fevereiro, apresentava queda de 1,22%, cotado a US$ 56,62.

A reação dos investidores ocorreu após a captura do presidente venezuelano Nicolás Maduro por forças norte-americanas. Na sequência do episódio, a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, declarou estar disposta a dialogar com a administração de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, defendendo no domingo a construção de uma relação equilibrada e respeitosa entre os dois países.

Analistas avaliam que o novo cenário político pode reduzir riscos associados às exportações venezuelanas. Para Bjarne Schieldrop, analista do banco SEB, a mudança no contexto diminui a possibilidade de restrições prolongadas. “Isso reduz o risco de um embargo prolongado sobre as exportações de petróleo venezuelanas, que em breve poderão circular livremente fora da Venezuela”, afirmou.

Apesar de a Venezuela deter as maiores reservas comprovadas de petróleo do mundo, sua capacidade produtiva segue limitada. Atualmente, o país produz cerca de 1 milhão de barris por dia, volume considerado baixo diante de seu potencial energético.

De acordo com Arne Lohmann Rasmussen, analista da Global Risk Management, uma recuperação mais significativa da produção exigirá um esforço de longo prazo. Para elevar os níveis de extração, segundo ele, “as necessidades de investimento são enormes”, e o processo necessário para alcançar esse objetivo deve levar “anos”.