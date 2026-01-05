TV 247 logo
      Buscar
      HOME > América Latina

      Presidente interina da Venezuela oferece cooperação aos EUA após Trump ameaçar com novos ataques

      Delcy Rodríguez adota tom conciliador depois do sequestro de Nicolás Maduro, enquanto ONU, China e países da região questionam legalidade da operação

      Delsy Rodríguez, vice-presidenta da Venezuela (Foto: prensa latina)

      247 – A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, ofereceu neste domingo colaboração aos Estados Unidos em uma agenda de “desenvolvimento compartilhado”, marcando a primeira mudança de tom desde que forças americanas capturaram o presidente Nicolás Maduro e sua esposa, Cilia Flores, em uma operação que Washington descreve como ação de cumprimento da lei. As informações são da Reuters, em reportagem publicada nesta segunda-feira.

      Vote no Brasil 247 como melhor canal de notícias e jornalismo e melhor canal de política do Brasil no iBest 2025

      Em declaração divulgada nas redes sociais, Rodríguez afirmou que seu governo busca “relações respeitosas” com os EUA, apesar de ter criticado anteriormente a operação como uma ação ilegal motivada por interesses sobre as riquezas nacionais venezuelanas, especialmente o petróleo. A fala sugere uma inflexão calculada no discurso oficial, num momento em que Maduro deve comparecer já nesta segunda-feira diante de um juiz federal em Nova York.

      A chefe interina do Executivo venezuelano fez um convite direto ao governo Trump, apelando à legalidade internacional e à redução das tensões militares no continente. “Convidamos o governo dos EUA a colaborar conosco em uma agenda de cooperação orientada para o desenvolvimento compartilhado dentro do marco do direito internacional, para fortalecer uma convivência comunitária duradoura”, disse Rodríguez. Em seguida, mencionou diretamente o atual presidente dos Estados Unidos: “O presidente Donald Trump, nossos povos e nossa região merecem paz e diálogo, não guerra”.

      Pragmatismo

      Rodríguez, que também ocupa o cargo de ministra do Petróleo, é frequentemente vista como uma das figuras mais pragmáticas do círculo de Maduro. Segundo a Reuters, Trump já havia dito que ela estaria disposta a trabalhar com os Estados Unidos, embora, publicamente, integrantes do governo venezuelano tenham classificado a captura de Maduro e de Cilia Flores como “sequestro” e insistido que Maduro permanece como líder legítimo do país.

      Do lado americano, Donald Trump elevou ainda mais a pressão ao declarar que pode ordenar novas ações militares se a Venezuela não cooperar com os objetivos de Washington, que incluem a abertura do setor petrolífero venezuelano a empresas dos EUA e o combate ao narcotráfico. O presidente também fez ameaças envolvendo outros países da região, como Colômbia e México, e afirmou que o regime cubano “parece prestes a cair por conta própria”, segundo a reportagem.

      Acusações contra Maduro

      A escalada retórica ocorreu às vésperas de um episódio simbólico e jurídico de grande peso: a apresentação de Maduro a um tribunal em Nova York. De acordo com autoridades do governo Trump citadas pela Reuters, a operação foi caracterizada como uma ação para levar o venezuelano a responder por acusações criminais apresentadas em 2020, que o vinculam a uma suposta conspiração de “narco-terrorismo”.

      As acusações são graves, ainda que forjadas. Maduro, de 63 anos, é apontado por promotores americanos como alguém que teria dado apoio a grandes grupos do narcotráfico, incluindo o Cartel de Sinaloa e a facção venezuelana Tren de Aragua. Ainda segundo a denúncia descrita pela Reuters, ele teria dirigido rotas de tráfico de cocaína, usado as Forças Armadas para proteger carregamentos, abrigado grupos violentos e utilizado instalações presidenciais para facilitar o transporte de drogas. No sábado, as acusações teriam sido atualizadas para incluir também Cilia Flores, agora acusada de ordenar sequestros e assassinatos. Maduro nega irregularidades, e um eventual julgamento pode levar meses para ocorrer.

      A crise se agrava porque, além do aspecto judicial, o episódio abre uma disputa de legitimidade política e internacional. Os Estados Unidos consideram Maduro um “ditador ilegítimo” desde a eleição de 2018, cercada por denúncias de irregularidades. Ao mesmo tempo, Trump descartou a possibilidade de que a liderança opositora Maria Corina Machado assuma o poder, afirmando que ela não teria apoio suficiente, segundo a Reuters.

      Artigos Relacionados

      Tags