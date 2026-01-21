Itamaraty anuncia abertura de mercados no Vietnã e na Arábia Saudita

247 - O governo brasileiro concluiu novas negociações sanitárias que ampliam o acesso de produtos do agronegócio nacional aos mercados do Vietnã e da Arábia Saudita. Os acordos permitem a exportação de gordura bovina para o país asiático e de heparina bovina para o mercado saudita, fortalecendo a presença do Brasil em regiões consideradas estratégicas para o comércio exterior.

As informações constam de nota conjunta divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores (MRE) e pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), publicada nesta terça-feira (21). Segundo o comunicado oficial, as autoridades sanitárias do Vietnã confirmaram a autorização para a importação da gordura bovina brasileira, produto que passa a integrar o portfólio de exportações do setor pecuário ao país.

Com uma população estimada em cerca de 100 milhões de habitantes, o Vietnã figura entre os principais destinos do agronegócio brasileiro. Em 2025, o país importou mais de US$ 3,5 bilhões em produtos agropecuários do Brasil, com destaque para milho, itens do complexo soja, fibras e produtos têxteis, conforme dados apresentados na nota oficial.

Já na Arábia Saudita, a abertura de mercado refere-se à heparina bovina, anticoagulante amplamente utilizado em procedimentos médicos e terapias clínicas. O país, que tem aproximadamente 34 milhões de habitantes, adquiriu mais de US$ 2,8 bilhões em produtos agropecuários brasileiros no ano passado. Entre os principais itens exportados estão o milho, produtos do complexo carnes e do complexo sucroalcooleiro.

De acordo com o governo, as novas autorizações elevam para 527 o número de oportunidades comerciais abertas ao agronegócio brasileiro desde o início de 2023. O resultado, segundo a nota conjunta, decorre da atuação coordenada entre o Itamaraty e o Mapa, com foco na ampliação e diversificação dos mercados internacionais para produtos brasileiros.