Xi Jinping felicita secretário-geral do PCV e presidente vietnamita pelos 76 anos de relações diplomáticas

CGTN – O secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) e presidente chinês, Xi Jinping, enviou neste domingo (18) mensagens de congratulações ao secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista do Vietnã (PCV), Tô Lâm, e ao presidente vietnamita, Luong Cuong, pelo 76º aniversário do estabelecimento de relações diplomáticas entre os dois países.

Xi Jinping lembrou que fez uma visita de Estado ao Vietnã em abril de 2025, alcançando os importantes consensos comuns sobre a construção acelerada de uma comunidade China-Vietnã com um futuro compartilhado e significado estratégico, firmados com o secretário-geral do PCV e o presidente vietnamita e traçando um plano magnífico para o desenvolvimento das relações bilaterais na nova era.

O presidente chinês disse estar contente por ver que, no ano passado, ambas as partes mantiveram intercâmbios mais estreitos em diferentes níveis e realizaram as cooperações mais efetivas nas áreas de segurança política, comércio e investimento, cultura e educação. Além disso, os dois países organizaram positivamente as atividades relacionadas ao 75º aniversário de estabelecimento de relações diplomáticas e ao Ano de Intercâmbios Interpessoais e culturais, beneficiando efetivamente os povos dos dois países e injetando forte energia na modernização de ambas as partes.

Xi Jinping destacou que 2026 marca o ano inicial do 15º Plano Quinquenal da China e que o PCV realizará o 14º Congresso Nacional. Para o líder chinês, ambas as partes estão em um período crítico de desenvolvimento e revitalização nacional. O presidente chinês afirmou que os dois países devem se esforçar conjuntamente para seguir o caminho socialista que corresponde às realidades de cada parte, consolidar as relações de boa vizinhança e aprofundar a solidariedade e cooperação, o que corresponde aos interesses comuns de ambas as partes e tem significado essencial para a promoção do desenvolvimento e progresso da humanidade.

O presidente da China apontou que atribui grande importância ao desenvolvimento das relações entre os dois partidos e as duas nações e que deseja trabalhar junto com o secretário-geral do PCV e o presidente vietnamita para elevar a construção de uma comunidade China-Vietnã com um futuro compartilhado a um patamar mais alto e um nível mais aprofundado, além de gerar melhores benefícios aos seus povos e ao desenvolvimento regional.

Tradução: Xie Haitian

Revisão: Patrícia Comunello

Fonte: CMG