Jorge Viana prevê nova rota de voos diretos entre Brasil e Índia em breve

247 - Com o objetivo de ampliar o intercâmbio pessoal entre Brasil e Índia e, consequentemente, os fluxos entre empresários dos países, uma nova rota de voos diretos conectando a Nova Déli será lançada "em breve", com escala técnica possivelmente em Joanesburgo, na África do Sul. O anúncio foi comunicado pelo presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, na capital indiana, onde participa da delegação oficial brasileira liderada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

De acordo com Viana, o ponto de partida no Brasil ainda não foi definido, sendo possivelmente São Paulo (SP) ou Rio de Janeiro (RJ). "Eu acho que muda tudo. Nós vamos ter, em breve, um voo direto de Nova Déli para o Brasil, com provavelmente escala em Joanesburgo. Essa também é uma conquista do presidente", disse ele à CNN Brasil neste domingo (22).

"Eu estou convencido que Brasil e Índia e o Brasil vão dar um salto de qualidade na sua relação de forma extraordinária, inclusive com uma perspectiva de um voo direto Nova Déli, Joanesburgo e São Paulo ou Rio de Janeiro", acrescentou.

Sem escalas, o avião da Força Aérea Brasileira (FAB) que transportou na última semana a delegação brasileira de alto nível percorreu uma rota direta entre os países em um total de cerca de 19 horas. O voo histórico do Airbus 330 foi percursor da visita oficial, tendo decolado de Nova Déli.