Jorge Viana defende investimentos de mão dupla entre Brasil e Índia e mira fluxo de comércio de US$ 100 bilhões

247 – O presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, afirmou neste sábado (21), em Nova Déli, durante o Fórum Empresarial Brasil-Índia, que o governo do presidente Lula trabalha para inaugurar uma “nova e histórica fase” na relação entre os dois países, baseada em investimentos de mão dupla e cooperação estratégica em áreas-chave da economia. Ele também afirmou que os dois países devem ter uma meta de fazer a corrente de comércio saltar de US$ 15 bilhões para US$ 100 bilhões no médio e longo prazo. "É a parceria com maior potencial de crescimento".

Em sua fala de abertura, Viana disse que a expectativa do governo é fortalecer de forma estruturante os laços entre Brasil e Índia. “O presidente Lula tem a expectativa de estar iniciando uma nova e histórica fase na relação Brasil-Índia”, declarou.

Ele mencionou ter recebido um jornal com a fotografia do presidente Narendra Modi e do presidente Lula, afirmando que a imagem simboliza o momento atual. “Eu acho que expressa muito bem o momento que nós estamos vivendo. De união, de perspectiva de trabalho, e de uma fase rica na relação entre nossos povos, entre nossos países”, afirmou, acrescentando que esse movimento terá “um grande efeito na economia do Brasil e da Índia”.

Convite direto para investir no Brasil

Jorge Viana relatou que o presidente Lula pediu que a delegação brasileira transmitisse uma mensagem clara aos empresários indianos. “Ele pediu que falássemos para os nossos irmãos da Índia, mais que isso, que fizéssemos um convite para que as senhoras e os senhores pudessem, acreditando no Brasil, fazer investimentos no nosso país”, disse.

Ao mesmo tempo, ressaltou que a parceria deve ocorrer em via dupla, com empresas brasileiras também ampliando sua presença na Índia.

Como exemplo, citou a Vale, que deve firmar compromisso de investimento de US$ 500 milhões na Índia. “É um processo de mão dupla, como quer o presidente Lula, empresas brasileiras fazendo investimentos”, afirmou.

Ele também mencionou a Embraer. “Há uma perspectiva da Embraer também fazer investimento de algumas centenas de milhões de dólares nesse país mais populoso do mundo”, disse, referindo-se à Índia.

Cooperação estratégica em setores-chave

Segundo Viana, o Brasil chega à Índia oferecendo cooperação concreta em áreas estratégicas. “É dessa maneira que o Brasil chega. Chega oferecendo um trabalho mútuo em diferentes áreas”, afirmou.

Entre os temas centrais do fórum, ele destacou biocombustíveis, segurança alimentar, inovação tecnológica e minerais críticos voltados à nova indústria.

“Vamos falar de biocombustíveis, vamos falar de segurança alimentar, vamos falar de inovação, vamos falar de uma ação estratégica em minerais críticos na nova indústria”, declarou.

O presidente da ApexBrasil destacou que o encontro em Nova Déli é o 20º fórum empresarial realizado pelo presidente Lula, sublinhando a prioridade dada à agenda internacional de promoção comercial e atração de investimentos.

Apoio institucional

Durante sua fala, Jorge Viana agradeceu às instituições e autoridades envolvidas na organização do evento, como a Federação das Câmaras de Comércio e Indústria da Índia (FIC), a ApexBrasil, o Itamaraty e representantes do governo brasileiro.

Ele cumprimentou a presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros; a secretária especial de promoção da indústria e comércio da Índia, Rimjhim Pandey; o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues; o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, representando o vice-presidente Geraldo Alckmin; e a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos.

Para Jorge Viana, o fórum simboliza não apenas a ampliação das relações comerciais, mas a construção de uma parceria estratégica de longo prazo entre duas grandes economias emergentes, com potencial de gerar crescimento, inovação e desenvolvimento sustentável para ambos os países.