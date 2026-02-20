Carlos Fávaro destaca potencial de US$ 100 bilhões no comércio com a Índia

247 - O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, ressaltou o desempenho recente da economia brasileira e a expansão dos mercados para o agronegócio nacional. De acordo com o presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, o fluxo de comércios entre Índia e Brasil tem potencial para chegar a US$ 100 bilhões. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços afirmou que o valor do comércio bilateral alcançou US$ 15 bilhões em 2025, aumento de 25,5% na comparação com o ano anterior.

“Nos últimos três anos, apenas os produtos da agropecuária brasileira alcançaram mais de 537 novos mercados. Isso significa mais oportunidades, crescimento, segurança e previsibilidade para os empresários brasileiros. A Apex teve papel fundamental nesse processo”, afirmou Carlos Fávaro, que participou da inauguração do novo escritório da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) em Nova Délhi, na Índia.

Os eventos fazem parte da agenda oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no país asiático. O evento, que também teve a presença do presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, marcou a instalação do primeiro escritório da Agência na Índia e o 11º posto internacional da instituição.

O ministro acrescentou que a atuação da Agência contribuiu para reposicionar o Brasil no cenário global. “Vocês foram essenciais para que o país voltasse a apresentar suas oportunidades ao mundo. Quem colhe os frutos são os parceiros comerciais e os empresários brasileiros. A instalação de um escritório da Apex aqui, na Índia, é a garantia de que esse fluxo comercial e as oportunidades de negócios crescerão de forma exponencial”, declarou.

Comércio bilateral em expansão

A cerimônia foi conduzida por Jorge Viana, que destacou o ambiente favorável aos negócios no Brasil e o potencial de crescimento da parceria com a Índia. Segundo ele, a relação bilateral pode se consolidar como uma das mais relevantes da política comercial brasileira.

“O ministro Carlos Fávaro tem desempenhado um papel decisivo para que o Brasil ocupe espaços cada vez maiores no cenário internacional. Foram abertos mais de 530 mercados, resultado de um esforço do governo do presidente Lula, que contou com o envolvimento pessoal e permanente do ministro”, disse Viana.

“A Apex também tem colaborado intensamente nesse processo, e nos sentimos honrados em celebrar este momento, que pode marcar o início de uma nova etapa da presença brasileira na Índia. O potencial do nosso fluxo de comércio com o país - o mais populoso do mundo - pode chegar a US$ 100 bilhões. Há uma sinergia muito grande entre as duas economias, e é esse propósito que vamos perseguir”, acrescentou.

A abertura do escritório consolida presença permanente do Brasil em um dos mercados mais dinâmicos do mundo, ampliando o suporte às empresas interessadas em exportar e investir no país asiático. Segundo levantamento da ApexBrasil, foram identificadas cerca de 378 oportunidades de exportação para o Brasil em áreas como minerais, máquinas, alimentos, tecnologias em saúde e energias renováveis.

Em 2025, as exportações brasileiras para a Índia atingiram US$ 6,9 bilhões, o maior valor registrado nas últimas duas décadas. O resultado reforça o avanço da parceria comercial e sinaliza espaço para expansão do intercâmbio econômico entre as duas nações.