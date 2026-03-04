Robôs cuidadores: uma nova solução para sociedades envelhecidas?

Por Chen Ziqi, repórter da CGTN - Em uma instituição de cuidados na província de Jiangsu, no leste da China, um robô branco, com cerca da altura da cintura, desliza silenciosamente entre os quartos. Seu rosto digital se ilumina em uma saudação alegre enquanto faz suas rondas. Ele lembra os cuidadores de reposicionar residentes acamados, alerta sobre horários de medicação e monitora indicadores vitais básicos, notificando a equipe médica caso detecte alterações incomuns na frequência cardíaca ou na respiração.

Pode parecer algo futurista, mas o problema que ele busca enfrentar é profundamente humano — e cada vez mais urgente.

Da Ásia à Europa e à América do Norte, sociedades que envelhecem enfrentam a mesma realidade: à medida que a demanda por cuidados com idosos cresce e a escassez de cuidadores se intensifica, governos e sistemas de saúde buscam maneiras de garantir que os adultos mais velhos recebam assistência adequada.

Na China, a dimensão do desafio também chama atenção. Segundo o Departamento Nacional de Estatísticas, a população com 60 anos ou mais chegou a 320 milhões no fim do ano passado, aproximadamente um quarto da população do país. E o número de idosos com deficiências físicas graves continua aumentando.

Ainda assim, o número de cuidadores profissionais não acompanha esse ritmo. Atualmente, a China enfrenta uma escassez de mais de 5,5 milhões de cuidadores profissionais, de acordo com o Guangming Daily. Com cerca de 90% dos idosos preferindo envelhecer em casa, as famílias acabam assumindo grande parte da responsabilidade.

É nesse contexto que os robôs de serviço, em rápido desenvolvimento, vêm ganhando atenção, atraindo tanto o interesse do público quanto investimentos crescentes da indústria.

Robôs humanoides totalmente autônomos, capazes de cozinhar, limpar e fornecer cuidados completos a idosos, ainda estão longe de se tornar realidade. Mas, de maneiras mais específicas, a tecnologia já está fazendo diferença mensurável.

O suporte à mobilidade é um exemplo. Robôs de exoesqueleto estão sendo introduzidos em algumas instituições de cuidados e centros comunitários de reabilitação, ajudando idosos a voltar a caminhar. Esses dispositivos vestíveis dão suporte aos quadris e joelhos, adaptando-se aos padrões de movimento de cada usuário.

Wu Liying, uma mulher na casa dos 70 anos de Hangzhou, utilizou um desses equipamentos recentemente em uma sessão de reabilitação. Com a ajuda do dispositivo, ela conseguiu caminhar do primeiro ao terceiro andar sem precisar descansar. “Senti que o equipamento levantava minhas pernas e tornava a caminhada muito mais fácil”, afirmou.

Outras inovações concentram-se em aliviar os cuidadores de tarefas fisicamente exigentes. Limpar idosos acamados após evacuações é uma tarefa diária demorada e exaustiva.

Agora, robôs de enfermagem estão sendo usados para ajudar. Cada aparelho possui um acessório que se parece e funciona como uma concha tradicional. Conectado a uma unidade principal de limpeza instalada no chão, o sistema utiliza sensores integrados para detectar resíduos, limpar a área e secar o corpo automaticamente com ar.

Um cuidador em uma instituição na província de Shaanxi, no noroeste da China, relatou: “Antes, eu passava mais da metade do dia limpando resíduos e trocando roupas de cama. Agora, com a ajuda dos robôs de enfermagem, tenho mais tempo para conversar com os meus residentes idosos.”

Essa mudança — da sobrecarga física para a interação humana — é justamente onde muitos especialistas veem o verdadeiro valor da tecnologia.

Apesar das promessas, o uso generalizado de robôs de serviço em residências particulares ainda é limitado. As condições do mundo real apresentam desafios práticos: apartamentos pequenos, custos elevados e facilidade de operação.

Esses obstáculos, dizem especialistas, levarão tempo para ser superados. Wang Sumei, pesquisadora associada da Academia Chinesa de Ciências especializada em inovação tecnológica, observa que a prioridade é aprimorar a capacidade técnica para aumentar a aplicabilidade dos robôs cuidadores em ambientes domésticos reais. A coleta de dados é essencial para avanços, mas é cara, e os experimentos em residências reais ainda são limitados.

Além disso, reduzir os custos será fundamental para ampliar a adoção. Por exemplo, robôs de exoesqueleto usados em reabilitação podem custar cerca de 22 mil dólares, valor fora do alcance da maioria das famílias.

Olhando mais adiante, surgem também questões sociais. Como o apego emocional a máquinas pode afetar os idosos? Uma dependência maior da robótica poderia alterar tradições familiares de cuidado que existem há muito tempo? Essas considerações éticas exigirão reflexão cuidadosa à medida que a tecnologia avança.

Especialistas da indústria enfatizam que os robôs cuidadores não têm como objetivo substituir as pessoas. Em vez disso, pretendem assumir tarefas repetitivas e pesadas — levantar, limpar e monitorar — para que cuidadores e familiares tenham mais tempo e energia para se concentrar em cuidados personalizados, como tratamentos de reabilitação e conversas significativas.

Além da tecnologia, um apoio mais amplo de políticas públicas continua sendo essencial. Ampliar serviços comunitários de reabilitação, aumentar a cobertura de seguros de saúde públicos e garantir acesso equitativo aos cuidados com idosos, especialmente em regiões menos atendidas, são medidas consideradas fundamentais para a estabilidade social em sociedades que envelhecem.

Dentro desse ecossistema mais amplo, os robôs de serviço podem desempenhar um papel cada vez mais importante, complementando o cuidado humano enquanto ajudam a enfrentar desafios demográficos que afetam sociedades envelhecidas em todo o mundo.

Quando o mundo se maravilhou com o ágil “Young Bot” no ano passado e com o expressivo “Wu Bot” neste ano nas galas do Festival da Primavera, foi fácil concentrar a atenção no espetáculo — a coreografia, os movimentos realistas, os vídeos virais. Mas, em hospitais, casas de repouso e laboratórios de pesquisa, engenheiros, cuidadores e formuladores de políticas trabalham de forma constante para transformar avanços tecnológicos em ferramentas práticas capazes de melhorar a vida cotidiana.

O ano de 2026 marca o início do período do 15º Plano Quinquenal da China, um novo ciclo de políticas públicas no qual o cuidado com idosos permanece como prioridade central. À medida que as pressões demográficas se intensificam, tecnologias voltadas ao apoio aos idosos devem receber maior respaldo institucional, desde financiamento para pesquisas até programas-piloto e integração a serviços públicos.

Dentro da abordagem de desenvolvimento centrada nas pessoas adotada pela China há décadas, a inovação não é vista como um fim em si mesma, mas como um meio de melhorar o bem-estar. Nesse contexto, robôs cuidadores dizem menos respeito a demonstrações futuristas e mais à construção de uma sociedade capaz de se adaptar de forma responsável às realidades do envelhecimento.