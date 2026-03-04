Desenvolvimento estável da China traz confiança ao mundo, diz editorial do Global Times

247 - A China entrou oficialmente na chamada temporada das “duas sessões”, conjunto de reuniões anuais que reúne os principais órgãos legislativos e consultivos do país e funciona como um dos principais termômetros político-econômicos do sistema chinês. O encontro ocorre em um momento estratégico, pois marca o início do 15º Plano Quinquenal (2026-2030), documento que orientará as prioridades de desenvolvimento do país nos próximos cinco anos.

Editorial publicado pelo Global Times destaca que o evento não é apenas um marco da agenda política doméstica chinesa, mas também um acontecimento de relevância global, acompanhado de perto por governos, analistas e meios de comunicação internacionais.

Plano quinquenal e nova fase da modernização

O novo plano de desenvolvimento será submetido à Assembleia Popular Nacional (APN) e deverá definir os principais eixos estratégicos da China para o próximo ciclo econômico e tecnológico. O documento sucede o 14º Plano Quinquenal (2021-2025), período marcado por desafios externos e pela intensificação das reformas internas.

Segundo a análise publicada pelo Global Times, a fase anterior registrou avanços expressivos na economia chinesa. O país superou sucessivos marcos trilionários em sua produção total, consolidou a liderança mundial na indústria manufatureira e ampliou rapidamente sua capacidade de inovação científica e tecnológica. Ao mesmo tempo, a produção de grãos manteve crescimento constante, reforçando a segurança alimentar.Para o novo ciclo, a estratégia busca avançar de um estágio voltado à criação de bases estruturais e novos motores de crescimento para uma etapa de modernização abrangente. A agenda inclui reforço da autossuficiência científica e tecnológica, estímulo à inovação original e expansão de um modelo de crescimento apoiado principalmente no consumo e na demanda interna.

Atenção internacional às “duas sessões”

O início do 15º Plano Quinquenal colocou a China no centro das atenções globais. Veículos internacionais têm acompanhado de perto as discussões que ocorrem em Pequim durante as sessões legislativas e consultivas.

O jornal South China Morning Post avaliou que o encontro deste ano ultrapassa o caráter de uma reunião política tradicional. Segundo o veículo, trata-se de uma oportunidade para Pequim reforçar sua posição como um ponto de estabilidade em um cenário internacional cada vez mais fragmentado.Outro aspecto destacado é o impacto das decisões chinesas em temas globais, como a transição energética e o combate às mudanças climáticas. A agência Bloomberg observou que as diretrizes do novo plano quinquenal são consideradas “cruciais para determinar o sucesso mundial no combate às mudanças climáticas”.

Estratégia de desenvolvimento e cooperação internacional

A análise do Global Times afirma que o planejamento de médio e longo prazo adotado pelo país tem contribuído para consolidar uma percepção internacional de estabilidade e previsibilidade em relação à economia chinesa. O editorial aponta que o aumento de visitas de líderes estrangeiros à China reflete o interesse em ampliar parcerias econômicas e tecnológicas.

Entre os temas frequentemente associados às “duas sessões” estão a ampliação da abertura econômica, a cooperação em economia digital e a expansão de projetos vinculados à “Rota da Seda verde”, iniciativa voltada a investimentos sustentáveis.

Para o editorial, esse conjunto de iniciativas reforça a imagem de uma China comprometida com desenvolvimento de alta qualidade, cooperação internacional e benefícios mútuos.

Modernização em escala inédita

Outro elemento destacado na análise é a dimensão populacional do processo de modernização chinesa. Enquanto o processo histórico de modernização nos países ocidentais levou mais de três séculos e beneficiou menos de um bilhão de pessoas, a experiência chinesa ocorre em um país com mais de 1,4 bilhão de habitantes.

Essa característica, segundo o texto, transforma a trajetória chinesa em um fenômeno singular na história do desenvolvimento global.

Durante as “duas sessões”, deputados da Assembleia Popular Nacional e membros da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês participam de debates e deliberações sobre o relatório de trabalho do governo e a proposta do novo plano quinquenal. As discussões são um retrato da próxima etapa da modernização do país e como sinal da continuidade das políticas de planejamento estratégico que marcam o modelo de governança chinês.