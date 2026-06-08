Xi Jinping e Kim Jong-un celebram novo capítulo nas relações China-Coreia do Norte

247 - O presidente chinês, Xi Jinping, desembarcou nesta segunda-feira (8) em Pyongyang para uma visita de Estado de dois dias à Coreia do Norte, a primeira em quase sete anos. Xi Jinping foi recebido com honras máximas pelo líder norte-coreano, Kim Jong-un, e pela primeira-dama, Ri Sol-ju, em um espetáculo que reforçou a aliança histórica entre os dois países.

A visita marca o 65º aniversário do Tratado de Amizade, Cooperação e Assistência Mútua de 1961 — o único pacto de defesa mútua da China.

Xi arrives to grand welcome in Pyongyang for state visit to DPRK: Xinhua (Video: CCTV) pic.twitter.com/lgwYj1cp9g June 8, 2026

Multidões alinhadas nas ruas agitaram bandeiras da China e da Coreia do Norte, erguendo balões coloridos e flores. Aplausos entusiásticos e um desfile militar completo com guarda de honra, tapete vermelho e 21 tiros de canhão, marcaram a cerimônia de chegada para a visita estratégica.

Xi e Kim apertaram as mãos no aeroporto e seguiram para a Praça Kim Il-sung, onde ocorreu a cerimônia oficial de boas-vindas.

Antes da visita, Xi escreveu em um artigo publicado no jornal Rodong Sinmun que as relações entre Pequim e Pyongyang se encontram em um “novo ponto de partida histórico”.

Atualmente, as relações entre a China e a República Popular Democrática da Coreia (RPDC) encontram-se em um novo ponto de partida histórico, diante de novas oportunidades de desenvolvimento e assumindo novas missões desta era, afirmou nesta segunda-feira Xi Jinping, secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) e presidente da China, afirmou Xi Jinping.

Xi afirmou que a China está disposta a trabalhar com a RPDC para orientar as relações bilaterais a partir de uma perspectiva estratégica.

Os dois lados devem aproveitar o 65º aniversário do Tratado de Amizade, Cooperação e Assistência Mútua entre a China e a RPDC como uma oportunidade para fortalecer os intercâmbios em todos os níveis e entre as instituições partidárias, governamentais e militares, implementar os importantes consensos alcançados pelas duas partes e imprimir novo impulso ao desenvolvimento das relações bilaterais, afirmou Xi Jinping.

Os dois países devem promover conjuntamente uma multipolarização mundial igualitária e ordenada, bem como uma globalização econômica universalmente benéfica e inclusiva, implementar as quatro grandes iniciativas globais propostas pela China e trabalhar em conjunto para construir uma comunidade de futuro compartilhado para a humanidade, afirmou Xi Jinping.