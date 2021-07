"Paraíba é quem faz paraibada", diz Antônia Fontenelle ao tentar justificar declaração xenofóbica

247 - A apresentadora bolsonarista Antônia Fontenelle, acusada de cometer xenofobia ao se referir ao DJ Ivis - filmado agredindo brutalmente a ex-esposa - como "Paraíba", se defendeu em vídeos publicados em redes sociais.

Ela afirma que "Paraíba" é uma "força de expressão" para se referir a quem "faz paraibada", independentemente da origem da pessoa, "pode ser ela sulista, pode ser ela nordestino, pode ser ela o que for". Antônia ainda disse que quem a acusa de ter praticado xenofobia faz parte de um "bando de desocupado da máfia digital". Antônia Fontenelle nasceu em Brasília mas cresceu no Piauí, estado do Nordeste brasileiro, onde morou até seus 18 anos, quando mudou-se para o Rio de Janeiro.

Antônia Fontenelle disse que não é xenofóbica ao usar "paraíbas", expressão pejorativa, para se referir a todos os nordestinos, mas que ela refere-se a alguém que faça "paraibadas", expressão igualmente pejorativa.



É sério, ela disse isso, gente.



Não tem o que fazer, sério. pic.twitter.com/2vaDzJnR72 July 12, 2021

Em outra publicação, Antônia diz que a ex-advogada e campeã do BBB21, Juliette Freire, foi "irresponsável" a acusá-la de xenofobia. Juliette, paraibana, havia rebatido o argumento da apresentadora de que o termo "Paraíba" seja uma "força de expressão": "não é força de expressão, é xenofobia. Não existe 'ser Paraíba' e 'fazer paraibada'. Existe ser paraibana(o), o que sou com muito orgulho. Tire seu preconceito do caminho, que vamos passar com a nossa cultura e não vamos tolerar atitudes machistas e xenofóbicas de lugar algum".

