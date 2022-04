"Aécio Neves está a cara da democracia que ele ajudou a destruir": internautas reagem a foto do deputado

Apoie o 247

247 - O deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG) virou piada nas redes sociais ao aparecer com aparência sinistra em uma foto ao lado do também deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP) e do ex-governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite (PSDB).

>>> Paulinho da Força ameaça trair Lula e conversa com Eduardo Leite e Aécio Neves

Internautas disseram que Aécio "está a cara da democracia que ele ajudou a destruir" e afirmam que seu apoio ao golpe contra a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) em 2016 deixou marcas. Muitos comentários também comparavam o parlamentar ao personagem Pinguim, do Batman.

Veja:

