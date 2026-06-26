Anitta critica Rodrigo Branco após condenação por racismo

247 - A cantora Anitta se manifestou nas redes sociais contra Rodrigo Branco após o empresário ser condenado por racismo em ação movida por Thelma Assis, vencedora do BBB 20. A artista comentou o caso nesta quinta-feira (25), em publicações nos Stories do Instagram, segundo informações do Metrópoles.

A manifestação de Anitta ocorreu depois que Rodrigo Branco publicou um vídeo pedindo desculpas pelas declarações feitas em 2020, durante uma live em que comentou a participação de Thelma no reality show. A repercussão aumentou após celebridades demonstrarem apoio ao empresário nas redes sociais.

“Racismo é crime. Quem comete é racista e deve lidar com as consequência de seus atos, assim como Rodrigo Branco e tantas outras pessoas famosas, influentes e anônimas que cometeram ou cometem esse crime”, escreveu Anitta.

Na sequência, a cantora afirmou que não relativiza condutas criminosas por causa de relações pessoais ou de amizade. Ela também disse que sua menor presença nas redes sociais não pode ser interpretada como apoio a pessoas envolvidas em situações desse tipo.

“As relações pessoais e de amizade entre mim e qualquer pessoa JAMAIS vão se sobressair a um ato tão vergonhoso, nojento e criminoso. O fato de eu não ser mais tão ativa nas redes sociais quanto eu era antes não significa JAMAIS que eu esteja apoiando alguém diante de uma coisa tão indiscutível”, declarou.

Anitta também criticou os elogios direcionados ao pedido de desculpas feito por Rodrigo Branco. Para a artista, reconhecer erros e buscar aprendizado não deve ser tratado como gesto extraordinário.

“Aprender todos os dias é o mínimo que devemos fazer. Ninguém tem que receber parabéns por isso e eu tenho essa consciência“, avaliou.

O caso envolvendo Rodrigo Branco e Thelma Assis teve origem em uma live realizada em 30 de março de 2020, quando a médica ainda participava do BBB 20. No processo, Thelma afirmou que o empresário fez comentários de cunho racista ao falar sobre sua trajetória no programa.

Em uma das falas mencionadas na ação, Rodrigo Branco afirmou que a torcida por Thelma existia “porque ela é negra coitada”. A declaração foi usada pela defesa da médica para sustentar o pedido de indenização por danos morais.

No dia 15 de junho, a juíza Flávia Snaider Ribeiro, da 6ª Vara Cível de São Paulo, condenou o empresário a pagar R$ 40 mil a Thelma Assis. A decisão reacendeu o debate nas redes sociais sobre racismo, responsabilização pública e apoio de celebridades a pessoas condenadas por declarações discriminatórias.

Após a condenação, Rodrigo Branco voltou a falar sobre o episódio e admitiu que suas falas foram racistas. Segundo o material fornecido, ele também tentou se defender dizendo que é conhecido “por falar merda”, declaração que voltou a gerar críticas nas redes sociais.

A manifestação de Anitta se soma à reação de outros artistas e internautas que criticaram o apoio público recebido por Rodrigo Branco. O caso também colocou em discussão expressões como “pacto da branquitude”, usadas por usuários das redes para questionar a defesa feita por figuras públicas ao empresário.