Após viagem ao espaço, Jeff Bezos é criticado por histórico de exploração

247 - O homem mais rico do mundo, Jeff Bezos, viajou ao espaço com mais três tripulantes nesta terça-feira (20), no que foi o primeiro voo suborbital de seu empreendimento, a Blue Origin. O feito é uma marca histórica da nova era de turismo espacial comercial privado. Bezos, no entanto, também recebeu muitas críticas.

O bilionário viajou ao espaço, lembraram internautas e personalidades, com o dinheiro dos consumidores da Amazon, empresa da qual era CEO até o início de 2021, e por consequência da exploração do trabalho dos funcionários da organização.

Em 2020, primeiro ano da pandemia de Covid-19, a Amazon teve ganhos surpreendentes mas, por outro lado, os funcionários não foram beneficiados pela expansão da companhia, o que causou até uma manifestação na frente da casa de Bezos.

Veja algumas críticas:

"Quero agradecer a cada um dos empregados e clientes da Amazon, porque vocês pagaram por tudo isso"



- Jeff Bezos ao voltar do espaço



O empregado do Jeff pic.twitter.com/HxSC6sxRUm — Zamiliano™️ (@_Zamiliano) July 20, 2021

Jeff Bezos, homem mais rico do mundo, foi ao espaço por 10 minutos e voltou 🚀



Viu que não tinha ninguém pra explorar/escravizar lá e não quis perder tempo. — Thiago Brasil (@ThiagoResiste) July 20, 2021

Se você tiver 1.000 reais e der 50 centavos para alguém no farol você já fez mais que o Jeff Bezos https://t.co/LLTBIiRhuW July 20, 2021

O que mais chama a atenção é que o Jeff Bezos não agradeceu aos funcionários e clientes de brincadeira. Ele parecia estar falando sériohttps://t.co/Z2hYWyUYE7 — Guilérme (@tagiaroli) July 20, 2021

Turismo espacial de Jeff Bezos é pornográfico. O espaço é campo da fronteira da ciência, da busca de respostas para perguntas que nem imaginávamos fazer. O planeta urge por sustentabilidade, mas bilionários poluem em naves espaciais, ajudando a destruir a Terra p/ vê-la da janela — Jorge Solla (@depjorgesolla) July 20, 2021

O Jeff Bezos gastou o suficiente para imunizar o resto do país inteiro contra a covid (130 milhões de reais) em um tico tico pra brincar de ir a lua.



Aí a gente diz que tem que expropriar bilionário, e somos radiciais.



Radical é olhar gente morrendo e ficar brincando StarTrek. — Procuro Vacina Marca Dia% - Em Recesso. (@DevagarDepr) July 20, 2021

O bilionário Jeff Bezos foi pro espaço, a fome voltou pro Brasil e o Bolsonaro matou meio milhão.



O mundo continua desigual. Boa tarde para vocês. — Pedro Zambarda (@pedrosolidus) July 20, 2021

"Jeff Bezos, estamos com uns projetos de exploração espacial, ce topa?"



"Você disse EXPLORAÇÃO?" — Prof EdWorld (@edmundosteffen1) July 20, 2021

