"Bebianno" é assunto mais comentado do Brasil após Janones prometer revelações bombásticas

247 - Após o deputado federal reeleito André Janones dizer que teve acesso ao celular de Bebianno e prometer revelações bombásticas contra o clã, internautas estão ansiosos nas redes querendo logo saber o que supostamente os extremistas escondem.

O nome de Bebianno é o assunto mais comentado do Brasil nesta quarta-feira (26).

Em outubro de 2021, o jornalista Ricardo Noblat afirmou que o celular de Bebianno estava com Paulo Marinho (PSDB) , que coordenou a campanha de Jair Bolsonaro e é suplente do senador Flávio Bolsonaro. A informação foi dada após o empresário tucano mandar um recado ameaçador a Jair Bolsonaro , depois de uma confusão ocorrida na Jovem Pan entre o presidente e seu filho André Marinho. "Quando você estiver chorando no banheiro, lembre-se de Gustavo Bebianno, capitão", disse Paulo Marinho. "Ele não lhe esqueceu".

>>> Leia mais: Paulo Marinho "abastece" Lula com informações sobre Bolsonaro antes de debate

Bebianno morreu de forma misteriosa depois de mandar vários recados à família Bolsonaro, a respeito de uma "Abin paralela" que estaria sendo montada pelo vereador Carlos Bolsonaro. Bebianno foi também peça central na trama de Juiz de Fora (MG), sobre a suposta facada de Adélio Bispo em Jair Bolsonaro. Bebianno disse reiteradas vezes que, curiosamente, Carlos Bolsonaro participou apenas de um ato de campanha: o de Juiz de Fora.

Veja a repercussão:

Eu ouvi celular do Bebianno? É isso mesmo, produção? — GugaNoblat (@GugaNoblat) October 26, 2022

Dizem q a esposa do Bebianno não permitiu que fosse feita a autópsia no marido ... e dizem q fez isso p sua segurança. — Roberta Luchsinger (@RoLuchsinger) October 26, 2022

Bebianno foi a sombra de Bolsonaro durante a campanha de 2018. Nomeado Chefe da Casa Civil, foi demitido menos de 30 dias depois por ciumeiras de Carlucho, o Zero Dois. pic.twitter.com/cjlEjmVPIg — Blog do Noblat (@BlogdoNoblat) October 26, 2022

Por que o Google não deixa pesquisar o nome do Gustavo Bebianno? — Helder Maldonado (@heldermaldonado) October 26, 2022

