Cássia kis reza ajoelhada com terroristas arruaceiros e internautas apontam: "mesmo triste final de Regina Duarte"

247 - Após pregar contra o comunismo numa cruzada pela eleição de Jair Bolsonaro, disparar ataques homofóbicos e incomodar colegas pelos corredores da Rede Globo, tentando “catequizá-los” para a causa, a atriz Cássia kis foi flagrada ajoelhada e rezando a favor do golpe des estado com arruaceiros na tarde desta quarta-feira (2), no Rio de Janeiro.

>>> Cássia Kis ataca novamente, briga com veterana jornalista da Globo e "barraco" termina com bloqueio no WhatsApp

As imagens logo viralizaram nas redes e os internautas compararam a postura da atriz com a de Regina Duarte, outra líder radical que segue cegamente os ideais do bolsonarismo.

Quem nasceu pra ser Cássia Kis nunca será Marieta Severo. Enquanto uma escolheu, depois de velha, caminhar ao lado do fascismo, a outra sempre esteve do lado certo da história. Marieta merece o mundo, Cássia merece o esquecimento. pic.twitter.com/U1nOr0QObr — Lana de Holanda é LULA13 🏳️‍⚧️ (@lanadeholanda) October 27, 2022





🚨 Cássia Kis, atriz da Globo, orando por Jair Bolsonaro em ato antidemocrático. pic.twitter.com/NEAJoqKUJB November 2, 2022

A Cássia Kis ajoelhada com o rosário lembra essa mulher da "Marcha da Família, com Deus, pela Liberdade" em apoio ao golpe de 1964 pic.twitter.com/jiiWxi1bvm — Carlos Fico (@CarlosFico1) November 2, 2022

Ei, @tvglobo, tem uma funcionária sua participando de atos antidemocráticos no Rio de Janeiro. O nome dela é Cássia Kis. Vai ficar por isso mesmo? — Ricardo Pereira (@ricardope) November 2, 2022

