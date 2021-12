“Como não ver racismo na resposta de Tiago Leifert a Ícaro Silva?”, pergunta colunista

Resposta de Leifert a Ícaro também evidencia como tanto o programa quanto o público lidam muito mal com os casos de racismo no BBB, escreve Aline Ramos, do UOL edit

247 - A resposta de Tiago Leifert, ex-apresentador do Big Brother Brasil, ao ator Ícaro Silva por ter dito que o reality é “entretenimento medíocre” já tem repercussões há quatro dias. Na postagem que rebateu a crítica de Ícaro, Leifert deu a famosa carteirada, defendendo que o BBB leva dinheiro para a emissora (onde ele sequer trabalha mais): “nós pagamos o seu salário”. O ator respondeu exaltando os preconceitos do ex-apresentador.

“Ao criticar o BBB e deixar claro o seu desprezo pelo formato, o ator virou para-raio de racistas. Muita gente não engoliu a resposta dele a Tiago Leifert por "apelar para a militância", como alguns dizem. Há uma percepção de que pessoas como Ícaro, ou seja, negras, veem racismo em tudo”, escreveu Aline Ramos , colunista do Splash, do UOL, nesta sexta-feira (24).

“Mas aí te pergunto: como não ver racismo em tudo se ele realmente está em tudo? Como não ver racismo na resposta de Leifert, que num dia exalta uma das participantes que mais fez comentários racistas no programa e no outro está tentando humilhar um ator negro com o papo de "pagamos o seu salário"?”, continua ela.

Para Aline, “se uma crítica boba ao BBB incomoda mais que uma sequência absurda de comentários racistas dentro do programa, é sinal de que o racismo não só está em tudo, como é celebrado”. “A resposta de Leifert a Ícaro também evidencia como tanto o programa quanto o público lidam muito mal com os casos de racismo na casa mais vigiada do Brasil”, diz ainda.

