Craque Neto detona contratação de Virgínia, que será repórter da Globo na Copa: "uma zona" (vídeo)

247 - O apresentador Craque Neto soltou o verbo em seu programa Donos da Bola, na Band, e detonou a escolha da Rede Globo, que contratou a influencer Virgînia para ser repórter da Copa.

"Vocês vão ver a zona que vai ser. Não sou eu que estou falando. Vocês vão ver o que vai acontecer de tanto influenciador que vai estar lá. Vocês vão ver a farra que vai ser, Neymar levando 100 parentes, tanto de influenciador que vai estar lá, uma bagunça, depois vocês me contam”, disse.

Nas redes, internautas também criticaram a decisão da Globo, que rejeitou a escolha de diversos profissionais qualificados do jornalismo para contratar uma influencer que não tem nenhuma intimidade com a profissão, além de ser conhecida pela divulgação de jogos de azar tigrinho.