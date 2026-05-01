Esquerda retoma campanha “Congresso inimigo do povo” com 'Ratolumbre' (vídeo)

247 - Um vídeo que circula nas redes sociais retoma a campanha com “Congresso inimigo do povo”. A peça, produzida por inteligência artificial, tem forte tom satírico e integra um conjunto de publicações que buscam mobilizar usuários para denunciar e rechaçar as decisões do Parlamento contra direitos e em favor de interesses da elite.

O Congresso Nacional derrubou o veto do presidente Lula ao projeto da dosimetria. A proposta reduz as penas dos condenados em casos ligados à tentativa de golpe de Estado e aos atos de 8 de janeiro de 2023, que envolvem Jair Bolsonaro.

“Comemorem meus ratos. O Ratomgresso decidiu que a prioridade é libertar bandidos da cadeia, pautas importantes para o povo a gente engaveta”, diz o personagem “Ratolumbre” no vídeo, destacando que pautas de interesse da população estariam sendo deixadas de lado em detrimento de outras prioridades.

Na sequência, o vídeo traz outra personagem: “Eu sou a Dona Raimunda e falo a verdade na cara. Esses ratos derrubaram o veto de Lula. 200.000 criminosos serão beneficiados pelo Congresso inimigo do povo. Querem bandidos livres e o povo com medo”.