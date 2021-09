Expulso de "A Fazenda" por abuso sexual, Nego do Borel aparece ao lado da mãe: "muito feliz"

Apoie o 247

Por Leo Dias, Metrópoles - Após ser expulso de A Fazenda 13, por decisão da direção do reality da Record, acusado de forçar ato sexual com a modelo Dayane Mello no confinamento, Nego do Borel fez a primeira aparição na web. No Instagram de Roseli Viana, mãe do cantor, ele apareceu sorridente, na madrugada deste domingo (26/9). “Muito feliz”, disse o artista nos Stories.

“Oi, meus fãs, cheguei em casa. Estou muito feliz, tamo junto”, falou Nego, que está no Rio de Janeiro. “Amanhã, a gente conversa”, emendou Roseli. “Obrigado, é nós”, completou o ex-peão. “Está tudo bem”, acrescentou Roseli, ganhando um beijo do filho.

A polêmica envolvendo Nego do Borel e Dayane começou após a festa Glow in The Dark, de sexta-feira (24/9). Eles deitaram na mesma cama e, alcoolizados, foram orientados por colegas de confinamento a dormirem separados.

Leia a íntegra no Metrópoles.

