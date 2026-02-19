Grande Rio recebe segunda pior nota em bateria com Virginia como rainha e repercussão domina redes

247 - A apuração das notas do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro ganhou forte repercussão nas redes sociais após a divulgação das avaliações do quesito Bateria envolvendo a Acadêmicos do Grande Rio. A escola, que desfilou com a influenciadora Virginia Fonseca como Rainha de Bateria, recebeu a segunda pior pontuação entre as agremiações avaliadas. As informações foram publicadas pelo portal Metrópoles, em reportagem assinada por Vinícius Veloso.

A bateria comandada pelo Mestre Fafá recebeu três notas 9,9 dos jurados, acumulando perda total de 0,2 décimos. O resultado chamou atenção por envolver justamente uma das baterias mais tradicionais e elogiadas do Carnaval carioca, historicamente conhecida por desempenhos consistentes na Marquês de Sapucaí.

A repercussão ganhou força principalmente por marcar o primeiro desfile de Virginia como Rainha de Bateria da escola. Nas redes sociais, parte dos internautas associou a pontuação ao ano de estreia da influenciadora na função, levantando debates entre torcedores e admiradores do Carnaval.Comentários viralizaram rapidamente. “Antes da Virginia, o Fafá gabaritou três carnavais em Bateria”, escreveu um usuário. Outro afirmou: “Virginia ferrou a bateria do Mestre Fafá. Que ódio”.

Já um terceiro internauta comentou: “Mestre Fafá não merece essa loucura”.Apesar das críticas e especulações online, a avaliação oficial não responsabiliza integrantes específicos. Segundo a Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa), o julgamento do quesito Bateria considera o conjunto da apresentação, incluindo ritmo, harmonia, regularidade e integração com o desfile como um todo, e não o desempenho individual da rainha ou de qualquer componente isoladamente.

Especialistas em Carnaval ressaltam que pequenas perdas de décimos são comuns e podem resultar de critérios técnicos rigorosos aplicados pelos jurados. Em disputas acirradas, diferenças mínimas costumam impactar diretamente a classificação final das escolas.

Mesmo com a nota abaixo do esperado, a apresentação da Grande Rio manteve grande visibilidade ao longo do Carnaval 2026, impulsionada pela presença de celebridades e pela intensa repercussão digital em torno do desfile.

A participação de influenciadores e figuras da internet em posições de destaque nas escolas de samba tem se tornado cada vez mais frequente, ampliando o alcance do espetáculo para novos públicos, mas também aumentando o nível de exposição e cobrança pública durante a apuração.

O resultado da bateria reforça como cada detalhe técnico pode influenciar o desempenho geral das agremiações no Grupo Especial, onde décimos fazem diferença decisiva na disputa pelo título e alimentam debates que se estendem muito além da Sapucaí.