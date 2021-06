Internautas apontam sensacionalismo na cobertura da fuga de Lázaro e comparam com o "jornalismo abutre" do caso Eloá

Internautas apontaram que setores da imprensa expõem familiares do foragido Lázaro Barbosa, de 32 anos, em nome do sensacionalismo e dão detalhes sobre o seu paradeiro, atrapalhando o desfecho do caso, assim como ocorreu com o assassinato da jovem Eloá, em 2008 edit

247 - Internautas apontaram nesta quinta-feira (17) que setores da imprensa expõem familiares do foragido Lázaro Barbosa, de 32 anos, em nome do sensacionalismo e dão detalhes sobre o seu paradeiro, atrapalhando o desfecho do caso.

A situação de Lázaro foi comparada pelos internautas com a da jovem Eloá Cristina, morta aos 15 anos após ser mantida refém por mais de 100 horas pelo seu ex-namorado Lindemberg Fernandes Alves, de 22. O caso, que ocorreu em 2008, foi duramente criticado pela intensa exposição da jovem pela mídia e também pela condução inábil dos policiais no desfecho do sequestro.

Além da exposição dos familiares de Lázaro, setores sensacionalistas da imprensa também tentam ligar Lázaro, que ficou conhecido como o "serial killer do DF”, com “rituais satânicos”.

Há 9 dias fugindo de uma força-tarefa com mais de 200 policiais, Lázaro está escondido em uma mata localizada na região rural de Goiás, após ser o principal suspeito de matar 4 membros de uma família, além de assaltar propriedades, estuprar e fazer reféns por onde passa. Uma segunda família conseguiu se salvar do foragido após chamar a polícia.

Veja a repercussão:

simmm, no caso da Eloá foi um show de horrores pq colocaram o Lindemberg até pra dar entrevista em rede nacional, foi bizarra a forma como a imprensa tratou o cárcere privado como um show de entretenimento, e o foda é que erraram em 2008 e agora estão errando igual https://t.co/lC9grhyduA — leo; dove's freckles love bot (@dovesart) June 17, 2021

A mídia ta fazendo com o lazaro o mesmo q fez com a Eloá, ele deve ta bem bonito componhando todos os passos da polícia... — ☀️ (@PaulooHenrique) June 17, 2021

a polícia fica atualizando a imprensa de 5 em 5 minutos sobre as buscas e dando detalhes de onde eles tão procurando o lazaro sinceramente June 16, 2021

MEU DEUS A REDE RECORD TÁ COLOCANDO O PAI DO SERIAL KILLER NUMA REPORTAGEM! Eles [email protected] ética jornalística no **!!! Agora a chance de alguém ir na casa do velho e matar ele é enorme — Kariny Nunes ✍🏼 (@donacarine) June 17, 2021

Sabe um grande erro nesse caso do criminoso de Brasília? (difícil falar e a gente não saber quem de tantos que tem lá)



A mídia.



A mídia entrega tudo. Onde estão buscando, o que a polícia está fazendo. A mídia fudeu o caso da Eloá Cristina e tá fudendo esse também. — Sabine Stark (@featsabi) June 17, 2021





