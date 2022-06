Luciana Genro aparece séria em foto com Lula e é alvo de memes nas redes

Apoie o 247

247 - A deputada estadual gaúcha Luciana Genro (PSOL) viralizou nas redes sociais nesta quarta-feira (1) ao posar de cara fechada para foto ao lado do ex-presidente Lula (PT), do ex-governador Geraldo Alckmin (PSB) em outros líderes políticos durante evento em Porto Alegre.

Luciana Genro é fundadora do PSOL e sempre manteve posutra crítica a Lula. Sua expressão séria, sem fazer o gesto do L de Lula foi alvo de comentários de internautas. Nesta quarta-feira, uma ala de mais 100 pessoas anunciou a desfiliação do PSOL em protesto do partido à aliaça com Lula.

Confira algumas reações à postura de Luciana Genro:

Quando vc não está feliz com suas amizades #psol #lucianagenro pic.twitter.com/ZKGfKBOZjo — Domínio cotidiano 🌹🇧🇷 (@blogDcotidiano) June 1, 2022





"Filha, vem tirar uma foto com os seus tios que eles já estão indo embora"



"Filha, vem tirar uma foto com os seus tios que eles já estão indo embora"

A filha na foto sai que nem a Luciana Genro. pic.twitter.com/AikxYi5TNm June 1, 2022





Luciana Genro nada feliz hahahahahha https://t.co/spdGWPLcTw — PRETO LATINO-AMERICANO (@comunistlogic_) June 1, 2022

a cara da Luciana genro KKKKKKKKKKKKKKK https://t.co/d5IJctVZ07 — lipe (@gayzist) June 1, 2022

Eles tava ocupado, tá? O Grande Painho veio para o sul para sequestrar a Luciana Genro. A companheira tá mal. pic.twitter.com/sitqXB2efT June 1, 2022

Quarta-feira terminando e eu to só a animação da Luciana Genro nesta foto. https://t.co/RlMJ82szwF — Aquiles (@linsaquiles) June 1, 2022

Faz o L!



Luciana Genro: Não



Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/xwbHV74KTZ — Janilton (@Janilton083) June 1, 2022

