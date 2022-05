Lula retuita homem em supermercado vestido com toalha que tem sua foto (vídeo)

“Um abraço para o companheiro da toalha no mercado. Infelizmente os preços são os atuais.”, disse a postagem no perfil do ex-presidente. edit

247 - O perfil do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Twitter retuitou na manhã desta terça-feira (24), vídeo de um homem em um supermercado exibindo sua estampada com a imagem do ex-presidente.

De acordo com a postagem, o vídeo foi feito no último domingo, às 11h00, no Supermercado Big Bom em São João da Boa Vista - SP.

“Um abraço para o companheiro da toalha no mercado. Infelizmente os preços são os atuais.”, disse a postagem no perfil do ex-presidente.

As imagens de eleitores de Lula com a toalha tornaram-se recorrentes nas redes.

