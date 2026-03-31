Malafaia pede doações para comprar novo avião e gera perplexidade nas redes: "cara de pau"

247 - Um vídeo de Silas Malafaia viralizou nas redes sociais nesta segunda-feira (30) e provocou ampla repercussão. No trecho, o empresário da fé afirma estar orando para que Deus “toque pessoas” a fim de viabilizar doações para a compra de um novo avião.

Nas imagens, Malafaia explica que a aeronave que possui atualmente é antiga e precisa ser substituída. “Na verdade, o avião que eu comprei, ele é bem velho. Ele é de 1985. Eu estou precisando trocar e estou orando a Deus para me abrir portas para tocar em pessoas porque eu preciso de um avião mais novo”, declarou.

A fala rapidamente gerou reação negativa entre internautas, que questionaram o uso da fé e da influência religiosa para a obtenção de um bem de alto valor. Em meio à repercussão, muitos usuários criticaram o que consideraram uma associação entre práticas religiosas e interesses patrimoniais.

No próprio vídeo, o pastor rebate críticas e acusações de que teria utilizado recursos da igreja ou doações de fiéis para financiar gastos pessoais. Segundo ele, a aquisição do avião atual não teve essa finalidade.

“O avião, por exemplo, eu comprei em 2009, junto com a Associação Vitória em Cristo. Não foi dinheiro de igreja para meu bolso. Isso é uma ferramenta de trabalho”, afirmou.

Malafaia também contestou o que considera um tratamento desigual em relação a outros bens de consumo. “Eu precisava de uma ferramenta não para passear com a minha família, mas para trabalho. O engraçado é o seguinte: comprar um carro não é erro, mas comprar um avião é pecado, porque o dinheiro é maior. Que lógica ilógica é essa?”, disparou.

De acordo com informações divulgadas à época da compra, a aeronave atual teria sido adquirida por cerca de R$ 12 milhões, em parceria com a Associação Vitória em Cristo.

Veja a repercussão nas redes: