No Twitter, Lula passa a seguir Gilberto e Juliette, que participaram do BBB21

Ex-presidente Lula passou a seguir no Twitter o pernambucano Gilberto, alvo de ataques homofóbicos, e Juliette, ex-participantes do Big Brother Brasil 21. A paraibana, que foi às ruas contra o governo Bolsonaro, venceu o reality show com mais de 90% dos votos e recebeu um prêmio de R$ 1,5 milhão edit

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva começou a seguir no Twitter as contas dos ex-participantes do Big Brother Brasil 21 Gilberto, alvo de vários ataques homofóbicos, e Juliette, que foi campeã do reality show, com 90,15% dos votos, e havia ido às ruas contra o governo Jair Bolsonaro, responsável pela violação da soberania nacional, corte de investimentos e desmonte dos direitos sociais.

Enquanto estava no programa, o pernambucano Gilberto foi aprovado com uma bolsa de estudos para PhD na Universidade da Califórnia, em Davis. Ele é doutorando em Economia.

Após Juliette vencer o BBB, e o apresentador disse: "Quando te deixaram triste, você fez a gente dar muita risada. Você não caiu na armadilha de atacar um alvo fácil".

E o presidente Lula que já começou a pacificar o país e construir uma ampla aliança, começando pelas torcidas do Gil e da Juliette: começou a seguir os dois!



Ouvi dizer que o vice deve ser um desses dois aí... 🌵🎓⭐ pic.twitter.com/iZCuER8E2S — De Lucca (@delucca) May 5, 2021

