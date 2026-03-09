‘Nunca me envolvi nos negócios financeiros de ninguém’, diz modelo que Vorcaro salvou contato como 'My Future Wife'

247 - A modelo russa Maryia Lubinova afirmou publicamente que nunca participou de atividades financeiras ou empresariais relacionadas ao banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master. A declaração foi feita após seu nome aparecer nos contatos do celular do empresário salvo como “My Future Wife”, expressão em inglês que significa “minha futura esposa”. Os relatos dela foram publicados nesta segunda-feira (9) pelo portal Metrópoles.

As mensagens trocadas entre Vorcaro e a modelo estavam no celular do empresário apreendido pela PF na primeira fase da Operação Compliance Zero, em novembro de 2025, quando o banqueiro ficou preso por 11 dias em Guarulhos, na Região Metropolitana de São Paulo. O empresário chamou Maryia pela primeira vez no dia 2 de novembro de 2023, quando perguntou se ela se divertiu em São Paulo e se aproveitou para fazer compras na cidade.

Atualmente, Vorcaro está preso na Penitenciária Federal de Brasília (DF) por envolvimento em um esquema de fraudes financeiras. Em pronunciamento, ela afirmou que o vínculo entre os dois não tinha qualquer relação com questões financeiras ou empresariais. “É importante para mim dizer isso honestamente: nunca me envolvi nos negócios ou assuntos financeiros de ninguém. Meu relacionamento com essa pessoa foi puramente pessoal… foi uma história entre um homem e uma mulher, não algo ligado a dinheiro ou interesses”, declarou.

A modelo também relatou desconforto ao ver seu nome associado ao caso. “É doloroso para mim ver meu nome associado a eventos com os quais não tenho nada a ver. Simplesmente peço que me vejam como pessoa e não me julguem por decisões que não foram minhas”.

Atualmente residente em Bali, na Indonésia, Maryia Lubinova mantém presença ativa nas redes sociais, onde divulga conteúdos relacionados aos segmentos de moda, beleza e viagens. Sua conta no Instagram reúne pouco mais de 50 mil seguidores.

Em outra parte de sua manifestação, feita em inglês, a modelo também comentou sua relação com o Brasil. Ela afirmou ter apreço pelo país e pelo povo brasileiro, destacando experiências positivas em visitas anteriores.

“Respeito sinceramente o Brasil e o povo brasileiro”, disse. “Visitei o país diversas vezes e sempre senti o calor, a abertura e a energia incrível da cultura brasileira. Também tenho muitos amigos próximos no Brasil, o que torna este país ainda mais especial para mim”.