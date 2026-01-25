Oração de Irmã Mônica viraliza após chuva com raios em ato bolsonarista (Vídeo)

247 - Uma transmissão religiosa conduzida por Irmã Mônica ganhou grande repercussão nas redes sociais neste domingo (25), poucas horas antes de uma forte tempestade atingir Brasília durante um ato político de apoiadores de Jair Bolsonaro. O episódio, que envolveu chuva intensa, raios e momentos de pânico entre participantes da manifestação, viralizou nas redes sociais.

No vídeo que viralizou, Irmã Mônica faz uma oração pedindo “chuva com trovão” para dispersar manifestantes que bloqueavam rodovias federais e, em seguida, agradece a Deus ao ouvir as trovoadas.

Na gravação, a religiosa critica os bloqueios em BRs, classificando-os como um prejuízo à vida de trabalhadores, e pede que Deus “mande chuva a noite toda” para que os manifestantes “desocupem a estrada”. Em outro trecho, ao ouvir o som de trovões, Irmã Mônica agradece pela “resposta com trovão” e segue em oração pela proteção do país.

Ainda durante a transmissão, a religiosa também pede que “nenhuma ferramenta se levante” contra o presidente Lula. Outros participantes do vídeo reforçam o tom do discurso, condenando o uso de símbolos religiosos em protestos políticos e fazendo críticas diretas a segmentos da igreja evangélica que aderiram aos bloqueios de rodovias.

➡️ Influencer de esquerda postou pedindo "chuva com trovão" na caminhada de Nikolas



Irmã Mônica, conhecida influencer de esquerda e apoiadora de Lula, postou vídeo pedindo chuva em oração em um monte, na sexta (23/1)



