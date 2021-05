Record exibe imagens da família de Paulo Gustavo em hospital e internautas reagem: "jornal carniceiro"

Segundo boletim médico, Paulo Gustavo teve piora no quadro de saúde nesta segunda-feira. Ele já está internado com Covid-19 há quase dois meses edit

247 - Um dia após boletim médico informar uma grave piora no estado de saúde do ator Paulo Gustavo, internado há quase dois meses com Covid-19, a Record TV causou fúria em internautas ao fazer a cobertura do fato nesta terça-feira (4).

No programa Balanço Geral, uma equipe de reportagem mostrou a recepção do hospital onde o ator está internado e exibiu a família do artista chorando.

Pelo Twitter, diversos internautas se manifestaram reprovando a conduta da emissora. A atriz Tata Werneck, sem citar o episódio da Record, fez um desabafo, pedindo que "não deem notícias para ganhar likes".

Sério. Não adiantem a morte de ninguém. Isto é péssimo! — açaí avec rapadura (@arllynmello) May 4, 2021

Eita a Tv record está sendo bastante criticada, a mesma anunciou que os parentes do Paulo Gustavo chegaram ao hospital chorando. A Tata Werneck postou uma nota na qual afirmou que a situação do humorista é muito grave, mas ele está VIVO. 🙏🏼 pic.twitter.com/tPoFZs3b4g May 4, 2021

Veja repercussões:

Emissora nojenta essa Record TV. Acabaram de divulgar imagens da família do Paulo Gustavo, no Balanço Geral, chorando no hospital, sendo que não há informações de fontes oficiais. Além do desrespeito a dor da família, espetacularizam a morte e disseminam fakenews. Asco total. — Patrick Sousa (@patricksousa100) May 4, 2021

Nojo dessa Record e desse Balanço Geral filmando os familiares do Paulo Gustavo chorando e induzindo o povo a achar que ele já morreu. ELE TÁ VIVO — kenga do forró🎓 (@kengadoforro) May 4, 2021

Jornalismo no Brasil é nojento e deplorável.



Principalmente quando vem da Record. Esse câncer de emissora se alimenta da dor alheia, vide o programa de maior audiência: Balanço Geral, que vive de sensacionalismo de tragédia pra ganhar audiência.



Corja de vermes do caralho. — danilo (@danilogustavoo) May 4, 2021

Crlh a Record É PODRE desrespeitando a família do Paulo Gustavo!!! — Biliquinha (@yanney03) May 4, 2021

Vamos ter mais empatia Record , respeita a Família do Paulo Gustavo — Amanda (@amada_ferrer) May 4, 2021

O que a TV Record está fazendo com Paulo Gustavo é criminoso. Não há interesse público que esteja acima da dor dos familiares em um momento como esse. Tem jornalista desprezando a dor de uma mãe, de um marido, de duas crianças e de fãs país afora por pensar que morte gera furo. — Marcelo D. Macedo (@mdavidmacedo) May 4, 2021

a record tv é um lixo cara, faz tudo por um mínimo índice de audiência nessa emissora fracassada sem qualidade e profissionalismo, transmitindo imagens da família do paulo gustavo no hospital sem autorização e já emitido notícias não oficiais. canalhas — jhon haizer 🎭 (@jhonhaizer) May 4, 2021

