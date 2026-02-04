Um crime e duas infrações nos EUA: entenda o que pesa contra mulher do sertanejo Henrique

247 - A empresária Amanda Vasconcelos Tavares Reis, de 28 anos, esposa do cantor sertanejo Henrique, da dupla com Juliano, foi presa na Flórida e passou a responder a três acusações na Justiça americana, sendo a principal o crime de fuga e desobediência à ordem policial. As informações do g1.

A prisão ocorreu na segunda-feira (2), em Orlando, mas ela foi solta no mesmo dia após se comprometer com a justiça americana durante audiência e deverá informar qualquer mudança de endereço. De acordo com o boletim, Amanda dirigia uma picape na região da South International Drive com a Daryl Carter Parkway, a poucos minutos do parque Universal Orlando, quando passou a ocupar simultaneamente duas faixas de rolamento, trafegando sobre a linha pontilhada que separa as pistas, o que chamou a atenção de uma viatura do gabinete do xerife do Condado de Orange.

Segundo o relatório, os policiais acionaram luzes e sirene e deram ordem de parada, que não foi obedecida. A condutora seguiu dirigindo até a própria residência, também em Orlando, onde foi localizada e abordada. No local, ela afirmou inicialmente que “não achou que estivesse sendo abordada”.

Ainda conforme o registro oficial, durante o deslocamento entre as faixas o veículo seguia com a seta esquerda acionada, apesar de estar se movendo para a direita, o que era incompatível com a manobra. A conduta foi observada durante patrulhamento de rotina e enquadrada como mudança irregular de faixa, nos termos da legislação de trânsito da Flórida.

Os documentos apontam três enquadramentos. O primeiro é o crime de fuga e desobediência à ordem policial, por não parar o veículo após ordem legal dada com uso de luzes e sirene, conduta prevista no estatuto 316.1935(2) da Flórida. O segundo é a condução de veículo sem carteira de motorista válida no estado, infração classificada como contravenção de segundo grau, conforme o estatuto 322.03(1). O terceiro é a infração de trânsito por mudança irregular de faixa, prevista no estatuto 316.085.

Na abordagem, Amanda informou não possuir carteira de motorista emitida pela Flórida. Como mantém residência no estado e possui visto americano válido até 2032, ela é considerada residente para fins legais e, pela legislação local, é obrigada a ter habilitação estadual, o que não foi comprovado. Pelos registros, ela já havia recebido multa de US$ 500 por dirigir sem habilitação local.A empresária passou a noite presa e foi apresentada em audiência de custódia na terça-feira (3). A Justiça fixou fiança de US$ 500, valor equivalente a cerca de R$ 2,6 mil na cotação atual. Além disso, consta que houve aplicação de multa pelo descumprimento da exigência de habilitação local.

O relatório descreve ainda que o agente, após perder o contato visual com o veículo, buscou o endereço cadastrado e encontrou a caminhonete estacionada na casa da investigada. No local, ela confirmou que conduzia o veículo. Depois de detida, apresentou versões diferentes sobre o episódio: primeiro, disse que ouviu as luzes e a sirene, mas não tinha certeza de que eram direcionadas a ela; em seguida, afirmou que não ouviu nenhum sinal sonoro ou visual.Amanda Vasconcelos é casada com Ricelly Henrique Tavares Reis, o Henrique, desde 2018, e o casal tem dois filhos, Helena, de 6 anos, e Miguel, de 4.

Ela é filha do comandante-geral da Polícia Militar do Tocantins, o coronel Márcio Barbosa.Na ata da audiência do Tribunal do Circuito do Condado de Orange, consta que o juiz determinou a aplicação da medida conhecida como ROR (Release on Recognizance), ou “Liberação sob Termo de Compromisso”. No banco de dados de detentos do condado, já aparece o registro de soltura, indicando que ela responde ao processo em liberdade.

Como parte das condições, Amanda assinou um documento comprometendo-se a notificar a Justiça americana em caso de mudança de endereço. O termo também prevê que, se deixar de comparecer a procedimentos futuros, o tribunal poderá expedir mandado de prisão.