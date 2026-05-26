Brasil lança programa para atrair turistas chineses

247 - O Brasil lança nesta terça-feira (26) um programa para atrair turistas chineses com uma estratégia da Embratur apresentada na ITB China, em Xangai, que aposta em isenção de vistos, publicidade e parcerias com operadoras locais para ampliar a presença do país no mercado chinês, relata Ancelmo Gois, do jornal O Globo.

A iniciativa ocorre em um momento de crescimento do fluxo turístico entre Brasil e China, embora as viagens entre os dois países ainda sejam longas e pouco frequentes em comparação com outros mercados internacionais. Um deslocamento entre Rio de Janeiro e Pequim, por exemplo, costuma levar de 26 a 32 horas, geralmente com escala em um terceiro país.

Mesmo com essa distância, os números recentes indicam expansão. O Brasil recebeu 103 mil turistas chineses em 2025. No primeiro quadrimestre deste ano, o avanço foi de 33,6% em relação ao mesmo período do ano anterior, resultado que reforçou a aposta da Embratur em uma ofensiva promocional voltada ao público chinês.

A nova ação foi lançada nesta terça-feira na ITB China, considerada a maior feira de turismo do país asiático. O pacote de promoção internacional do Brasil também está ligado ao Ano Cultural Brasil-China e ocorre após a recente isenção de vistos entre os dois países, fator visto como um estímulo adicional para o aumento das viagens.

A projeção da Embratur é elevar em mais de 30% a chegada de chineses ao Brasil ainda neste ano. Para isso, a agência aposta em uma combinação de presença institucional na feira, campanha publicitária direcionada ao consumidor chinês e articulação com operadoras de turismo locais.

A China é hoje o maior parceiro comercial do Brasil, mas o intercâmbio turístico ainda permanece reduzido diante do potencial das relações entre os dois países. A estratégia brasileira busca transformar esse vínculo econômico em maior circulação de visitantes, especialmente em um cenário de retomada e expansão do turismo internacional no país.

Recorde de turistas internacionais

O movimento em direção ao mercado chinês ocorre em meio a resultados positivos para o turismo brasileiro. Segundo dados atribuídos à Embratur, o Brasil registrou recorde de turistas internacionais no primeiro trimestre de 2026.

No período, cerca de 2,33 milhões de visitantes estrangeiros desembarcaram no país por via aérea, crescimento de 19,4% em comparação com o primeiro trimestre de 2025.

Entre as nacionalidades que mais visitaram o Brasil no intervalo, os argentinos aparecem em primeiro lugar, com 780.578 turistas. Em seguida estão os chilenos, com 316.252 visitantes, e os norte-americanos, com 213.401.

A ampliação da promoção no mercado chinês entra, portanto, em uma agenda mais ampla de fortalecimento da imagem internacional do Brasil como destino turístico, com foco em mercados estratégicos e em segmentos capazes de ampliar o fluxo de visitantes estrangeiros ao país.