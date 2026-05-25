Estação espacial da China impulsiona esforços para pouso tripulado na Lua

247 - A estação espacial da China ampliará o apoio ao primeiro pouso lunar tripulado do país, previsto para ser realizado até 2030, informou neste sábado (23) a Agência Espacial Tripulada da China, informou o Diário do Povo.

Como um laboratório espacial nacional, a estação espacial chinesa Tiangong, que significa Palácio Celestial, tem oferecido forte apoio no treinamento de taikonautas e na validação de tecnologias-chave para futuras missões lunares, informou a agência durante uma coletiva de imprensa antes do lançamento da missão Shenzhou-23, programado para a noite de domingo.

Zhang Jingbo, porta-voz da agência, citou a recém-lançada nave de carga Tianzhou-10 como exemplo, destacando que ela transportava uma carga experimental destinada a examinar especificações tecnológicas de espaçonaves para missões tripuladas de pouso lunar.

Zhang também observou que o sistema de transporte tripulado espaço-Terra de nova geração para a estação espacial, composto pelo foguete Long March-10A e pela espaçonave Mengzhou, está sendo projetado e desenvolvido de forma integrada juntamente com o foguete tripulado Long March-10 e a nave lunar Mengzhou necessária para as missões à Lua.

Nos próximos dois anos, múltiplos voos da estação espacial colocarão esse sistema à prova, aumentando sua prontidão técnica e confiabilidade, acrescentou Zhang.

Além disso, a operação de longo prazo da estação espacial fornecerá serviços de plataforma orbital “maiores e mais amplos” para futuras pesquisas e desenvolvimentos lunares, bem como para missões de exploração do espaço profundo, disse Zhang.