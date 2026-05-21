China manifesta firme apoio a Cuba na defesa da soberania e contra interferências

247 - A China apoia firmemente Cuba na defesa de sua soberania e dignidade nacional e na oposição à interferência externa, afirmou nesta quinta-feira (21) um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, citado pelo Diário do Povo.

O porta-voz Guo Jiakun fez as declarações durante uma coletiva de imprensa diária em resposta a uma pergunta sobre a recente acusação apresentada pelos Estados Unidos contra o líder da Revolução Cubana, Raul Castro, medida condenada pelo chanceler cubano.

Guo afirmou que a China sempre se opõe firmemente a sanções unilaterais ilegais que não tenham base no direito internacional e não sejam autorizadas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas.

Os Estados Unidos recentemente indiciaram o líder da Revolução Cubana, Raul Castro, em conexão com o abate fatal de dois aviões pelo Exército cubano há 30 anos, e enviaram o grupo de ataque do porta-aviões Nimitz para o Caribe, medidas vistas como parte de uma campanha mais ampla de pressão contra Cuba.

Mais cedo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que seus antecessores cogitaram intervir em Cuba durante décadas e que agora parece que será ele quem fará isso.

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, afirmou mais cedo nesta quinta-feira que a probabilidade de um acordo negociado com Cuba não é alta neste momento.