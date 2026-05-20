Xi diz que relação China-Rússia entra em nova fase

247 - A relação entre China e Rússia entrou em uma nova fase de maiores conquistas e desenvolvimento mais rápido, afirmou nesta quarta-feira (20) o presidente chinês, Xi Jinping.

Xi fez as declarações durante conversas com o presidente russo, Vladimir Putin, que realiza uma visita de Estado à China, no Grande Salão do Povo, em Pequim. As informações são do Diário do Povo.

Xi destacou que, nos últimos anos, diante de uma situação internacional fluida e turbulenta, China e Rússia desenvolveram a parceria estratégica abrangente de coordenação para uma nova era com base na igualdade, no respeito mútuo, na boa-fé e na cooperação de benefício mútuo.

A confiança política mútua se aprofundou ainda mais, a cooperação em diversas áreas, como comércio e economia, investimentos, energia, ciência e tecnologia, intercâmbios interpessoais e subnacionais continuou avançando, e os laços entre os dois povos se fortaleceram, acrescentou.