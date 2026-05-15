Donald Trump diz que espera receber Xi Jinping em Washington

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira (15) que está disposto a continuar mantendo uma comunicação sincera e aprofundada com o presidente chinês, Xi Jinping, e que espera "calorosamente" receber Xi em Washington, D.C, informou o Diário do Povo.

Trump fez as declarações durante uma reunião privada em Zhongnanhai, em Pequim, com Xi. O encontro ocorreu um dia após Xi realizar conversas com Trump, que está em visita de Estado à China entre os dias 13 e 15 de maio.

Trump afirmou que é muito grato a Xi pelo convite para visitar Zhongnanhai. Segundo ele, sua visita à China atraiu a atenção mundial e foi muito bem-sucedida e inesquecível.

Trump deixou Pequim na tarde desta sexta-feira, concluindo sua visita de Estado à China.

Wang Yi, membro do Birô Político do Comitê Central do Partido Comunista da China e ministro das Relações Exteriores, despediu-se de Trump no aeroporto.